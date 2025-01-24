青少年大佳河濱公園飆速 北市警圍捕開出14件罰單

北市警圍捕飆車族開出14件罰單。（記者邱俊福翻攝）

2025/01/24 09:37

〔記者邱俊福／台北報導〕台北市警局中山分局建國派出所前天深夜在大佳河濱公園執行巡邏勤務時，見多名青少年聚集飆速，且多部機車遮蔽車牌企圖躲避查緝，經立即通報圍捕後，警方針對違規機車舉發5件危險駕車，以及其他違規，共開出14件罰單。

中山分局表示，前天深夜在大佳河濱公園執行巡邏勤務，行經基8號水門時，見3台普重機以口罩遮蔽車牌且產生巨大噪音，疑似進行飆車活動，隨即上前攔查。

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過程中，3名駕駛騎乘改裝普重機加速駛離，警方立即啟動快打警力到場展開攔截圍捕，隨後於基9號水門內停車場內，發現多部改裝機車停放，且有1部機車鑰匙未拔、地上四散多頂安全帽及機車配件。

中山分局表示，當時現場只有1名黃姓男子逗留，面對警方詢問神情緊張，經警方調閱監視器及詢問，黃男終坦承其與友人相約大佳河濱公園內一同競速飆車，並陸續查獲躲藏在周邊的同夥，共10人、7輛普重機涉案。

全案依道路交通管理處罰條例第43條「二輛以上之汽車在道路上競駛、競技者」處新臺幣6000以上36000元以下罰鍰，並吊銷其駕駛執照、吊扣牌照六個月，共計舉發危險駕車5件，及其他違規9件，移置保管普重機3輛、查扣駕駛執照2張；另涉案7輛普重機依職權通報環保單位進行噪音檢測。

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