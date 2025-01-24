小心！台中開罰單最多科技執法路口曝光 去年開出8089張罰單

台中市北屯區環中東路與太原路口，去年共開出8089件罰單，居全市68處科技執法之冠。（記者張瑞楨攝）

2025/01/24 09:33

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局交通警察大隊統計，台中市至今68處路口設置科技執法設施，其中，有27處路口的科技執法設備，是去年（2024年）12月1日才新設，去年一整年，取締最多（開出罰單）的科技執法路口，是北屯區環中東路與太原路口，去年共開出8089件罰單；其次是東區建成路與振興路的七叉路口，共計7274件；第三則是南屯區環中路與五權西路口，共計6881件。

至於全市區68處科技執法路口，包括上述3處路口，主要的違規樣態，依序是未依標誌標線指示行駛違規最多，例如在直行車道轉彎，或在轉彎車道直行，其次是闖紅燈，第三則是跨越雙白線。

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依據中市警局交通警察大隊的統計，台中市於2022年以前，科技執法取締件數最多的路口，是位於北區中友百貨、崇德殯儀館旁的三民路五叉路口，不過，2023年開罰最多的路口，變成東區建成路與振興路的七叉路口，此路口位於LaLaport、建國市場旁，交通更複雜且車流量也多。

統計顯示，從去年起（2024年），北屯區環中東路與太原路口（台74線太原交流道處），又取代東區建成路與振興路的七叉路口，成為台中市科技執法開罰最多的路口，去年一整年，這處路口共開出8089張罰單，主因是此路口寬敞且車道多，又是銜接台74線快速道路的樞紐，車流量高。

至於東區建成路與振興路的七叉路口，去年開罰件數共7274件，居全市科技執法路口第二名；南屯區環中路與五權西路口，去年開出6881件罰單，是全市科技執法路口第三名，此路口與北屯區環中東路與太原路口相似，都是道路寬敞且車道多，也是銜接台74快速道路與國道一號高速公路的樞紐，車流量大。

另外，中市警局也統計，設置科技執法之後，交通事故減少最多的3處路口，依序是大里區環中東路與德芳南路口，事故減少71.1％；北區三民路與育才北路口，事故減少66.7％；烏日區高鐵東路與中山路口，事故減少62.8％。

中市警局交通警察大隊強調，設置科技執法設備輔助警方執法，是未來的趨勢，目的不是要開罰單，是希望用路人養成遵守交通規則良好習慣，從設置科技設備執法後，交通事故發生率顯著下降。

台中市北屯區環中東路與太原路口，去年共開出8089件罰單，居全市68處科技執法之冠。（記者張瑞楨攝）

台中市烏日區高鐵東路與中山路口，去年的車禍事故減少62.8％。 （資料照）

科技執法效率極高，圖為白色轎車違規右轉的攝影畫面。（警方提供）

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