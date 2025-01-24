「班班有冷氣」驗收紀錄造假 竹縣國小前總務主任判刑

「班班有冷氣」驗收紀錄造假，竹縣國小總務主任被判刑。（記者蔡彰盛攝）

2025/01/24 08:47

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣寶山鄉新城國小前總務主任郭男，在承辦「班班有冷氣」驗收作業時，竟為圖一時方便，偽造會計及校長印文製作驗收紀錄，新竹縣政府教育局發現後函送新竹地檢署偵辦，新竹地院依公務員假借職務上機會，故意犯行使偽造公文書罪，將郭男判刑9月。

法官調查，曾因偽造文書案件被新竹地院判刑2月的郭男，在新竹縣寶山鄉新城國小擔任教師職務（現已退休），期間並兼任該校總務主任，負責設備採購驗收業務。

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110年間起郭男負責辦理「班班有冷氣」新竹縣學校教室冷氣設備裝設採購案驗收作業，111年3月採購案因格式異動，需調整驗收紀錄A內容後重新送核章，始符合驗收程序。

郭男竟貪圖便利，另製作新竹縣學校教室冷氣設備裝設採購案驗收紀錄B，且未得同意即擅自彩色影印他人職章，並剪下黏貼在驗收紀錄B「本機關監驗人員」「主驗人員」等欄位，據以虛捏驗收紀錄。

事後郭男因另案遭學校停職，接手總務主任調閱驗收紀錄B查看，發現上情，乃通報新竹縣政府教育局，新竹縣政府教育局另函送新竹地檢署偵辦。

法官審酌被告案發時兼任國小總務主任，負責校內冷氣驗收事宜，原驗收紀錄A本已依規定請監驗會計員及主驗校長核准用印送出，卻因接獲廠商通知驗收紀錄A有部分需修改以利完成驗收作業，為能於期限屆至前送件，被告不依規定按流程重新送核，竟自行偽造會計及校長印文製作驗收紀錄B，並持以向學校及教育局行使。

校長於偵查中表示，因其每個禮拜只去新城國小2天，猜測被告是擔心沒辦法在教育局要求之時限內完成，懶得再請其等核章，才會那樣做，可見被告所為雖屬不該，然其犯案動機確實只是為了貪圖方便，並未因而造成學校或教育局財產上實質重大危害。

從被告犯案情節觀之，倘處以法定本刑之最低刑度，無異失之過苛而不盡情理，不免予人情輕法重之感，且難謂符合罪刑相當性及比例原則，其犯罪情狀相較於法定之重刑，在客觀上足以引起一般人之同情，情節尚堪憫恕，因此酌量減輕其刑。

最後法官將郭男依公務員假借職務上機會，故意犯行使偽造公文書罪，處有期徒刑9月。

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