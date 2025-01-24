為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    「班班有冷氣」驗收紀錄造假 竹縣國小前總務主任判刑

    「班班有冷氣」驗收紀錄造假，竹縣國小總務主任被判刑。（記者蔡彰盛攝）

    「班班有冷氣」驗收紀錄造假，竹縣國小總務主任被判刑。（記者蔡彰盛攝）

    2025/01/24 08:47

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣寶山鄉新城國小前總務主任郭男，在承辦「班班有冷氣」驗收作業時，竟為圖一時方便，偽造會計及校長印文製作驗收紀錄，新竹縣政府教育局發現後函送新竹地檢署偵辦，新竹地院依公務員假借職務上機會，故意犯行使偽造公文書罪，將郭男判刑9月。

    法官調查，曾因偽造文書案件被新竹地院判刑2月的郭男，在新竹縣寶山鄉新城國小擔任教師職務（現已退休），期間並兼任該校總務主任，負責設備採購驗收業務。

    110年間起郭男負責辦理「班班有冷氣」新竹縣學校教室冷氣設備裝設採購案驗收作業，111年3月採購案因格式異動，需調整驗收紀錄A內容後重新送核章，始符合驗收程序。

    郭男竟貪圖便利，另製作新竹縣學校教室冷氣設備裝設採購案驗收紀錄B，且未得同意即擅自彩色影印他人職章，並剪下黏貼在驗收紀錄B「本機關監驗人員」「主驗人員」等欄位，據以虛捏驗收紀錄。

    事後郭男因另案遭學校停職，接手總務主任調閱驗收紀錄B查看，發現上情，乃通報新竹縣政府教育局，新竹縣政府教育局另函送新竹地檢署偵辦。

    法官審酌被告案發時兼任國小總務主任，負責校內冷氣驗收事宜，原驗收紀錄A本已依規定請監驗會計員及主驗校長核准用印送出，卻因接獲廠商通知驗收紀錄A有部分需修改以利完成驗收作業，為能於期限屆至前送件，被告不依規定按流程重新送核，竟自行偽造會計及校長印文製作驗收紀錄B，並持以向學校及教育局行使。

    校長於偵查中表示，因其每個禮拜只去新城國小2天，猜測被告是擔心沒辦法在教育局要求之時限內完成，懶得再請其等核章，才會那樣做，可見被告所為雖屬不該，然其犯案動機確實只是為了貪圖方便，並未因而造成學校或教育局財產上實質重大危害。

    從被告犯案情節觀之，倘處以法定本刑之最低刑度，無異失之過苛而不盡情理，不免予人情輕法重之感，且難謂符合罪刑相當性及比例原則，其犯罪情狀相較於法定之重刑，在客觀上足以引起一般人之同情，情節尚堪憫恕，因此酌量減輕其刑。

    最後法官將郭男依公務員假借職務上機會，故意犯行使偽造公文書罪，處有期徒刑9月。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播