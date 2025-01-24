為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    中士偷開連長悍馬車 拆零件應付裝備檢查被判緩刑

    法官依陸海空軍刑法在營區犯竊盜罪，判處劉男有期徒刑3月，緩刑2年，並應於判決確定後向公庫支付5萬元。（記者蔡彰盛攝）

    法官依陸海空軍刑法在營區犯竊盜罪，判處劉男有期徒刑3月，緩刑2年，並應於判決確定後向公庫支付5萬元。（記者蔡彰盛攝）

    2025/01/24 08:40

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕陸軍中士輪保士劉男為了應付陸軍司令部高級裝備檢查，竟異想天開，向連長借走其他悍馬車，趁機偷走發電機、備胎等軍用品零件，新竹地院依陸海空軍刑法判刑。

    法官調查，劉男原係陸軍裝甲五八四旅聯合兵種第二營戰鬥支援連中士輪保士（去年11月退伍，案發時具備現役軍人身分），為配合去年6月陸軍司令部高級裝備檢查，竟於去年5月11日晚上8點，以查看車輛故障為由，向當時連長借用輕型戰術輪車鑰匙，開到陸軍裝甲五四二旅連兵二營二級廠內，徒手竊取悍車馬發電機、啟動開關、輕型戰術輪備胎、保控盒、跨接線、工具箱及躺板等車輛料件，得手後即行離去。

    嗣因陸軍裝甲五四二旅輪車保管人於執行單位車輛維修時，發現車輛料件遺失，始循線查悉上情。案經新竹憲兵隊移送新竹地檢署偵辦。

    法官審酌劉男身為該連輪保士，職掌修護、保養軍用車輛，本應確實維護所管領財物及保持其適用性、完整性，隨時充實軍備及軍力所需，竟為因應陸軍司令部高級裝備檢查，於營區內竊取由他人管領之車輛料件、修車零件等物品，充作預備檢查之用，不僅有違誠實軍風，更影響整體軍備量能及部隊間團結和諧與信賴關係，所為實不足取。

    最後法官依陸海空軍刑法在營區犯竊盜罪，判處劉男有期徒刑3月，緩刑2年，並應於判決確定後向公庫支付5萬元。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播