中士偷開連長悍馬車 拆零件應付裝備檢查被判緩刑

法官依陸海空軍刑法在營區犯竊盜罪，判處劉男有期徒刑3月，緩刑2年，並應於判決確定後向公庫支付5萬元。（記者蔡彰盛攝）

2025/01/24 08:40

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕陸軍中士輪保士劉男為了應付陸軍司令部高級裝備檢查，竟異想天開，向連長借走其他悍馬車，趁機偷走發電機、備胎等軍用品零件，新竹地院依陸海空軍刑法判刑。

法官調查，劉男原係陸軍裝甲五八四旅聯合兵種第二營戰鬥支援連中士輪保士（去年11月退伍，案發時具備現役軍人身分），為配合去年6月陸軍司令部高級裝備檢查，竟於去年5月11日晚上8點，以查看車輛故障為由，向當時連長借用輕型戰術輪車鑰匙，開到陸軍裝甲五四二旅連兵二營二級廠內，徒手竊取悍車馬發電機、啟動開關、輕型戰術輪備胎、保控盒、跨接線、工具箱及躺板等車輛料件，得手後即行離去。

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嗣因陸軍裝甲五四二旅輪車保管人於執行單位車輛維修時，發現車輛料件遺失，始循線查悉上情。案經新竹憲兵隊移送新竹地檢署偵辦。

法官審酌劉男身為該連輪保士，職掌修護、保養軍用車輛，本應確實維護所管領財物及保持其適用性、完整性，隨時充實軍備及軍力所需，竟為因應陸軍司令部高級裝備檢查，於營區內竊取由他人管領之車輛料件、修車零件等物品，充作預備檢查之用，不僅有違誠實軍風，更影響整體軍備量能及部隊間團結和諧與信賴關係，所為實不足取。

最後法官依陸海空軍刑法在營區犯竊盜罪，判處劉男有期徒刑3月，緩刑2年，並應於判決確定後向公庫支付5萬元。

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