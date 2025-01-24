為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    酒後狂飆釀1死1傷 老闆肇事「只顧找眼鏡」被判7年5月

    蘇姓老闆涉嫌酒駕超速撞倒騎士，釀成1死1重傷，被高雄高分院重判。（記者鮑建信攝）

    蘇姓老闆涉嫌酒駕超速撞倒騎士，釀成1死1重傷，被高雄高分院重判。（記者鮑建信攝）

    2025/01/24 07:20

    〔記者鮑建信／高雄報導〕開公司的蘇姓老闆涉嫌酒駕，以時速上百公里撞倒騎士，釀成1死1重傷，雖符合自首要件，但高等法院高雄分院認為他肇事後，竟只顧著找近視眼鏡，關心車損情形，根本不關心被害人，並有58項交通違規紀錄，判7年5月徒刑。

    判決書指出，2023年8月9日凌晨零時，蘇男開車載張姓友人，到釣蝦場唱歌、飲酒作樂，2個小時後，駛經左營大路與店仔頂路交岔路口時，每小時限速50公里車道，他竟貿然以102公里速度行駛，並因轉彎失控，撞擊等紅綠燈機車，釀成陳姓騎士死亡，後載周女重傷，他自己也受傷。

    左營分局接獲報案，員警抵達現場處理，蘇男酒精濃度為0.99MG/L，被依公共危險等罪嫌，移送高雄地檢署偵查、起訴。

    橋頭地院國民法官和高雄高分院調查，認為蘇男雖符合自首要件，但經查行車紀錄器影片，他在酒後駕車時，竟大喊：「時常在喝酒開車」「酒駕這麼猖狂的只有我一個啦」等語，並自購買該車後共有58次交通違規，甚至有多次重大交通違規，品行難認良好。

    此外，蘇男肇事後，竟只顧找近視眼鏡，關心車輛受損情形，卻未去關心、施救被害人，也未獲得被害人家屬諒解，提出的賠償計劃又不具體，因此判有期徒刑7年5月。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播