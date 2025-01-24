酒後狂飆釀1死1傷 老闆肇事「只顧找眼鏡」被判7年5月

蘇姓老闆涉嫌酒駕超速撞倒騎士，釀成1死1重傷，被高雄高分院重判。（記者鮑建信攝）

2025/01/24 07:20

〔記者鮑建信／高雄報導〕開公司的蘇姓老闆涉嫌酒駕，以時速上百公里撞倒騎士，釀成1死1重傷，雖符合自首要件，但高等法院高雄分院認為他肇事後，竟只顧著找近視眼鏡，關心車損情形，根本不關心被害人，並有58項交通違規紀錄，判7年5月徒刑。

判決書指出，2023年8月9日凌晨零時，蘇男開車載張姓友人，到釣蝦場唱歌、飲酒作樂，2個小時後，駛經左營大路與店仔頂路交岔路口時，每小時限速50公里車道，他竟貿然以102公里速度行駛，並因轉彎失控，撞擊等紅綠燈機車，釀成陳姓騎士死亡，後載周女重傷，他自己也受傷。

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左營分局接獲報案，員警抵達現場處理，蘇男酒精濃度為0.99MG/L，被依公共危險等罪嫌，移送高雄地檢署偵查、起訴。

橋頭地院國民法官和高雄高分院調查，認為蘇男雖符合自首要件，但經查行車紀錄器影片，他在酒後駕車時，竟大喊：「時常在喝酒開車」「酒駕這麼猖狂的只有我一個啦」等語，並自購買該車後共有58次交通違規，甚至有多次重大交通違規，品行難認良好。

此外，蘇男肇事後，竟只顧找近視眼鏡，關心車輛受損情形，卻未去關心、施救被害人，也未獲得被害人家屬諒解，提出的賠償計劃又不具體，因此判有期徒刑7年5月。

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