玄！家屬夢到弟弟微笑 14年無名屍過年前落葉歸根

新北市警板橋分局尋人高手王閔南（左）過年前，讓流落14年的無名屍落葉歸根，轉介善願協會為家屬免費殮葬。（記者吳仁捷翻攝）

2025/01/24 00:31

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市警板橋分局尋人高手王閔南過濾無名屍資料庫，發現一具陳屍台中公園大湖的無名屍曾居住板橋，並於尋人膠著時，犧牲休假重新過濾，找出無名屍疑為藍家大姊報案協尋胞弟，為探視弟、妹跑到台中，緊急在病危二弟身上採集DNA，比對後竟神奇吻合，因家屬無力喪葬，警方轉介善願愛心協會免費辦理後事，趕在過年前讓無名屍落葉歸根，了卻家屬心願。

板橋分局防治組尋人高手王閔南去年9月過濾無名屍資料庫，發現一具陳屍台中公園大湖的無名屍，曾居住台北三張犁、新北板橋後陷入膠著，但王閔南某天休假專心過濾、分析特徵、地緣，發現無名屍與藍女於2018年報案協尋胞弟藍男，都有身高不到150公分特徵，加上藍男弟弟、妹妹居住台中，懷疑藍男到中部探親，串起失蹤藍男與無名屍的關聯。

請繼續往下閱讀...

王閔南告知藍女時，藍女竟脫口而出，表示前幾天夢到大弟，穿著最喜歡、乾淨衣服，微笑吹「鼓吹」給她聽，她驚醒大喊弟弟名字。未料過幾天就接到警方來電，告知可能找到失蹤14年弟弟，她連忙告訴親友。

「小巨人」撐全家過勞中風

警方表示，藍男為家中長子，小學畢業就挑起家庭重擔，辛勞工作供養弟、妹成長，雖身高只有148公分，卻宛如「小巨人」撐起全家。他全力供應妹妹完成學業成為教師，但蔡男因過勞中風、行動不便，他擔心自己成為家人負擔，2011年10月選擇離家到台中公園內墜河。

警方說，王閔南去年9月起比對協尋該個案，採集死者、家屬DNA比對確認身分，得知藍男家屬家境困難，善願愛心協會會長郭志祥與執行長吳倪冬月發起善願志工為亡者免費殮葬、安奉塔位，志工們更集資3萬6千元善款給家屬，讓貧苦的家屬提前過好年。

此次協助藍男與家人團聚後，王閔南得知藍家家境窘迫，大姊年邁、行動不便，弟弟為植物人，每月療養費高達4萬元，全仰賴58歲妹妹兼課支付。因家屬無力辦理殮葬，王員王閔南立即將案件轉介「善願愛心協會」。該協會了解情況後，提供全套免費殮葬服務，還斥資購買塔位安奉亡者，應發給3萬6千元連號新鈔慰問金，寓意家屬獲得新生。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

警察王閔南讓無名屍落葉歸根，轉介善願協會為家屬免費殮葬，會長郭志祥（左一）、執行長吳倪冬月（右二）還發給貧困家屬慰問金重生。（記者吳仁捷翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法