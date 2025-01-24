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    行車糾紛休旅車疑蓄意衝撞 台中無照騎士滿身傷送醫

    吳姓男子今晚駕車疑擦撞到詹姓少年的機車未停車處理，詹少追趕示意停車，卻被吳男衝撞受傷。（記者陳建志翻攝）

    吳姓男子今晚駕車疑擦撞到詹姓少年的機車未停車處理，詹少追趕示意停車，卻被吳男衝撞受傷。（記者陳建志翻攝）

    2025/01/24 00:00

    〔記者陳建志／台中報導〕吳姓男子今晚7點多駕車行經台中市太平區路口時，車子起步時擦撞到詹姓少年的機車，吳男沒停車就駕車離開，詹少騎到他右前方示意停車，吳男竟加速衝撞詹少機車，造成全身多處擦挫傷送醫，警方將全案朝向殺人未遂、傷害及毀損等罪嫌偵辦。

    這起行車糾紛發生在今天晚間7點50分左右，當時詹姓少年（16歲）騎機車後方搭載蔡姓友人，行經太平區永義路、太平路口時碰到紅燈停等，沒想到號誌變換為綠燈時，後方駕駛自小客車吳姓男駕駛（50歲）起步時，疑擦撞機車後方，卻未留置現場處理逕行離去。

    詹姓少年見狀騎車追趕，騎到太平區中興路，詹少騎在吳男汽車的右前方，並示意停車處理，沒想到遭吳男開車撞擊人車倒地，詹少全身擦挫傷，送長安醫院包紮後，無生命危險。另吳男及機車蔡姓乘客均無受傷，3人經酒測都無飲酒情事。

    肇事的吳男自稱，「行駛時聽見有人叫他，欲靠右停車，一時踩錯油門才會撞上機車」。

    不過詹少及家人事後提告，認為吳男是蓄意衝撞，全案朝向殺人未遂、傷害及毀損等罪嫌偵辦。另詹姓少年無照駕駛部分，依「道路交通管理處罰條例」第21條，最高可處新臺幣18000元。

    太平分局呼籲，民眾行車應遵守交通規則，遇有事端或是糾紛宜保持冷靜理性，勿一時衝動觸法，警方不容許脫序或違法情事發生，均將依法嚴辦。

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