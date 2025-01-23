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    客戶伸狼爪猥褻爛醉女員工 想拿35萬和解遭拒

    客戶伸狼爪猥褻爛醉女員工，想拿35萬和解遭拒。（情境照）

    客戶伸狼爪猥褻爛醉女員工，想拿35萬和解遭拒。（情境照）

    2025/01/23 23:53

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣某公司邀客戶張姓男子喝酒餐敘，4人喝掉38杯啤酒後，張男見陳姓女員工已經喝到不省人事，竟將手伸進衣物內亂摸，事後雖想以35萬元和解，被害人仍不接受，新竹地院依乘機猥褻罪判刑6月。

    法官調查，前年7月3日晚間，某公司邀約客戶張男在竹北市一家酒場餐敘，張男與陳女坐同一側，與陳女另兩名男同事共4人，於席間共飲用三得利生啤酒500ml共25杯、三得利頂級愛爾啤酒380ml共5杯、拉格啤酒500ml共8杯，喝到晚間9點半，陳女因不勝酒力陷入酒醉狀態，趴在桌上休息，3男則繼續暢談。

    張男見陳女已酒醉不能抗拒，竟將左手伸入陳女衣物內撫摸背部，並碰觸左胸側，接續趁聚餐散會攙扶她離開座位之際，以雙手環抱陳女，並將左手伸入陳女衣服內碰觸左胸部，以此方式猥褻得逞。

    法官審酌張男僅因一己之私慾，不思尊重他人身體自主權利，乘陳女酒醉不醒狀態，乘機為猥褻行為，侵害陳女身體性自主權，並造成其心理陰影，工作停擺，也影響其日常生活作息，對於傷害也無法釋懷，實具一定惡性。

    案發後張男表達向陳女道歉賠償之意，於審理時坦承犯行，並積極欲達成和解，填補損害，亦提出35萬元支票作為賠償款項，然與陳女要求賠償之金額差距過大，最終不能達成和解，最後法官依乘機猥褻罪將張男判刑6月，得易科罰金。

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