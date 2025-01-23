5億高中生冰存600多天 賴母有意年後火化原因曝

賴姓高中生遺體已冰存600多天，傳出賴母（左）有意在過年後將賴生遺體火化。（資料照）

2025/01/23 23:33

〔記者陳建志／台中報導〕5億高中生案，賴姓高中生和夏朝源的同性婚姻，台中高分院今天將夏男偽造文書上訴駁回，判刑1年6月定讞，不得易科罰金，夏男確定要入監服刑，賴母認為司法終於還兒子一個公道，已決定將冰存600多天的賴生遺體火化。

賴姓高中生前年5月4日，與夏朝源同性結婚後，在夏男的住處墜樓身亡，台中地檢署解剖釐清死因後，就將賴男遺體發還家屬，並於同年6月間將夏男的殺人罪部分以不起訴處分。但賴母認為仍有他殺嫌疑，聲請再議，由台中高分檢發回續查，因殺人罪和偽造文書的官司都還沒有結果，賴母為了保存證據，將賴小弟的遺體保存在冰櫃中，前後已經約630天，今天傳出賴母有意在過年後進行火化。

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賴母的委託律師許哲維今天證實，賴母確實有將賴小弟的遺體在過年後火化的想法，不過確切的時間還未定。

許哲維表示，決定將賴小弟的遺體火化，主要原因有兩個，一個是殺人罪的部分，雖然目前台中地檢署還在偵辦中，不過針對賴母有疑問的部分，都有給回應，解答心中不少的疑惑。

另一個比較現實的問題就是遺體冰存在冰櫃中，每天費用約800~1000元，目前已經冰存約630天，就要50~60萬，這筆費用目前都還沒繳，業者也已經多次催繳，對於家屬來說也是一筆不小的負擔，因此有意在年後進行火化。

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