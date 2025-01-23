這樣很危險！大台南公車停等紅燈疑逼車 民眾不滿敲窗指責

1輛大台南公車在停等紅燈時，不斷逼近前車，疑似有逼車行為。（擷取自「台南大小事」）

2025/01/23 23:21

〔記者劉婉君／台南報導〕1輛大台南公車行經台南市新化區中山路路段停等紅燈時，不斷逼近前車，疑似有逼車行為，遭逼車的汽車民眾，於再次等紅燈時下車，站在車道上，並敲窗指責公車駕駛「知不知道這樣很危險？」。新化警分局表示，已通知雙方說明，並分別依法開罰。

民眾今（23日）將影片分享到網路社群「台南大小事」，引發熱議，許多民眾紛紛表示「好危險」。新化警分局獲知後，通知該名公車司機到案說明及提供行車紀錄器畫面，同時通知上傳影片的民眾還原當時狀況。

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新化警分局表示，經調查後，雙方分別依違反道交條例，「汽車臨時停車，不緊靠道路右側」及「行人在道路上，於交通頻繁之道路站立」規定，製單舉發，後續將調查相關事證，若發現有違反相關交通法規，亦將依規定製單舉發。

台南市交通局公共運輸處處長吳俁之表示，針對公車疑似有變換車道不當和未保持安全距離的狀況，會儘快調閱車上的行車紀錄影像來釐清。如果有違反規定，會依照規定處罰，也會要求各客運公司加強駕駛的教育訓練，確保所有用路人的安全。

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