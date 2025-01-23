金門「店到店」涉違法寄運免稅菸品 1月攔截23件

海巡署金馬澎分署第九岸巡隊平日即不定時抽查碼頭、「店到店」物流服務動線，遏止違法寄運不法物品。（記者吳正庭攝）

2025/01/23 21:50

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府今天公布，1月至今，海巡署金馬澎分署第9岸巡隊查獲民眾利用便利商店「店到店」物流服務寄運免稅菸品共23件，包括菸品208條8包，另查獲寄運中國酒品1件，共24瓶。縣府表示，即使寄運1條菸也要備有購買證明以示自用，否則得處3萬元以上、50萬元以下罰款。

此外，內政部警政署航空警察局台北分局金門分駐所1月18日在尚義機場執行貨物安檢時，查獲旅客運輸免稅菸品，共查扣峰牌等3款免稅菸品24條；相關案件都已依涉嫌違反菸酒管理法移送金門縣政府核處。

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縣府財政處指出，依據菸酒管理法及入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法等相關法規，免稅菸酒品僅供個人自用，輸入後不得轉作營業用途，違規者施予罰款、沒入違規物品等處分。

縣府指出，根據菸酒管理法46條，販賣、運輸、轉讓或意圖販賣、運輸、轉讓而陳列或貯放私菸、私酒者，至少可處3萬元以上、50萬元以下罰款。

縣府財政處代處長關家荣說，即使1條菸，若未能出示購買證明，就可能被當成「私菸」。隨著農曆春節迫近，菸酒需求顯著增加，不法分子藉機牟取非法利益，彙整近期查獲案件，發現不法分子常利用便利商店「店到店」物流服務或委託旅客攜帶等手法，非法運輸免稅菸品至台灣本島銷售；呼籲民眾切勿因貪圖小利而以身試法，根據菸酒管理辦法，一旦查獲違法，最高得處600萬元罰款。

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