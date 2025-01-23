前竹山鎮長黃丹怡被控收回扣二審無罪 前主祕洪丞俊刑期曝

前竹山鎮長黃丹怡被控索取工程回扣，一審無罪，二審維持無罪判決。（資料照）

2025/01/23 20:39

〔記者陳建志／台中報導〕前南投縣竹山鎮長黃丹怡、前公所主祕洪丞俊被控透過白手套或直接向包商索工程回扣，一審黃丹怡獲判無罪，洪俊丞則索取6次回扣，判刑15年，褫奪公權8年。經上訴二審，黃丹怡部分證人供詞有瑕疵，欠缺可信的補強佐證，駁回上訴仍維持無罪；洪丞俊則改判應執行刑有期徒刑14年，褫奪公權8年，仍可上訴。

檢警調查，洪丞俊從2016年5月間起擔任南投縣竹山鎮公所主祕，經辦竹山鎮第13公墓納骨堂新建工程、竹山綠帶工程、竹山桂林山水工程時，透過陳男、洪男、林男等白手套，共收取39萬7200元回扣；另外富州社區活動中心增建工程等兩件委辦規畫設計及監造案、長照多功能社福綜合大樓新建工程委託規畫設計及監造服務等3案，則向建築師索取回扣遭拒。

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南投地院審理時，洪丞俊索取回扣的3案各判刑13年、褫奪公權8年，索取回扣未遂的3案，各判刑6年、褫奪公權4年，另共同犯洩漏國防以外之機密罪，處有期徒刑4月，應執行15年，褫奪公權8年，洪男不服上訴。

台中高分院審理後，洪丞俊索取回扣的3案，分別改判為11年6月和10年6月；索取回扣未遂的3案，則改判為6年2月和6年3月，應執行刑有期徒刑14年，褫奪公權8年。

至於前竹山鎮長黃丹怡和主祕洪丞俊被控在「竹山鎮桶頭里桶頭段74之1地號排水溝改善工程」等工程索取回扣，一審判處無罪，檢察官不服上訴二審，台中高分院審理後認為，一審認事用法並無不當，且證人所述有瑕疵，並欠缺可信的補強佐證，駁回檢察官上訴，維持無罪判決，可上訴。#

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