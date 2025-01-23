海撈2000萬！在蝦皮開賣場地下匯兌逾10億 嘉檢起訴3人

嘉義地檢署起訴林、劉、洪等三人。（資料照）

2025/01/23 18:59

〔記者王善嬿／嘉義報導〕40歲林姓網路公司負責人，夥同38歲劉姓前妻、36歲洪姓網路公司負責人，涉嫌自2019年至2022年與2名中國男子合作，在蝦皮拍賣網站刊登「微信支付寶 儲值教學相關業務諮詢」等商品，進行台幣與人民幣地下匯兌，林、劉、洪從中賺取手續費近2000萬元，匯兌總金額10億餘元，嘉義地檢署依違反銀行法罪嫌起訴3人。

全案經法務部調查局福建調查處、金門地檢署陳報最高檢察署檢察長，轉嘉義地檢署、嘉義市調查站及刑事警察局移送偵辦。

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檢調調查，林男為玖逸網路公司負責人，與劉女在2019年8月離婚；林、劉自2019年5月至2022年6月間，與中國男子趙健、小王合作進行台灣與中國地下匯兌，透過蝦皮拍賣公司刊登「可微信支付寶充值可遊戲儲值可相關業務」、「遊戲充值∕無限制最低」等商品，從事代為轉帳、支付、儲值中國銀行、微信、支付寶、抖音等匯兌業務。

檢調調查，客戶下單後，林、劉將蝦皮匯入款項領出，交付趙健、小王等中國男子指定的人或人頭帳戶收錢，再匯入人民幣到客戶指定微信、支付寶或銀行帳戶，林、劉每1萬元可收取100至200元手續費；劉女另以每月4至5萬元聘請洪男成立好懋公司，2020年11月至2022年8月間，以相同手法在蝦皮拍賣網站刊登商品，從事地下匯兌業務。

洪男從事地下匯兌有經驗後，2021年4月起自立門戶，與不明中國匯兌集團人員合作，在蝦皮拍賣網站開賣場經營地下匯兌業務，直到檢調獲報進行調查，2023年9月執行搜索，查獲3人涉案。

嘉檢調查，劉女2019年因犯非法辦理匯兌業務罪被起訴、判刑1年10月，緩刑3年，須向公庫支付5萬元確定，竟不知悔改，持續從事地下匯兌，建請從重量刑。

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