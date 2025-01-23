為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    海撈2000萬！在蝦皮開賣場地下匯兌逾10億 嘉檢起訴3人

    嘉義地檢署起訴林、劉、洪等三人。（資料照）

    嘉義地檢署起訴林、劉、洪等三人。（資料照）

    2025/01/23 18:59

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕40歲林姓網路公司負責人，夥同38歲劉姓前妻、36歲洪姓網路公司負責人，涉嫌自2019年至2022年與2名中國男子合作，在蝦皮拍賣網站刊登「微信支付寶 儲值教學相關業務諮詢」等商品，進行台幣與人民幣地下匯兌，林、劉、洪從中賺取手續費近2000萬元，匯兌總金額10億餘元，嘉義地檢署依違反銀行法罪嫌起訴3人。

    全案經法務部調查局福建調查處、金門地檢署陳報最高檢察署檢察長，轉嘉義地檢署、嘉義市調查站及刑事警察局移送偵辦。

    檢調調查，林男為玖逸網路公司負責人，與劉女在2019年8月離婚；林、劉自2019年5月至2022年6月間，與中國男子趙健、小王合作進行台灣與中國地下匯兌，透過蝦皮拍賣公司刊登「可微信支付寶充值可遊戲儲值可相關業務」、「遊戲充值∕無限制最低」等商品，從事代為轉帳、支付、儲值中國銀行、微信、支付寶、抖音等匯兌業務。

    檢調調查，客戶下單後，林、劉將蝦皮匯入款項領出，交付趙健、小王等中國男子指定的人或人頭帳戶收錢，再匯入人民幣到客戶指定微信、支付寶或銀行帳戶，林、劉每1萬元可收取100至200元手續費；劉女另以每月4至5萬元聘請洪男成立好懋公司，2020年11月至2022年8月間，以相同手法在蝦皮拍賣網站刊登商品，從事地下匯兌業務。

    洪男從事地下匯兌有經驗後，2021年4月起自立門戶，與不明中國匯兌集團人員合作，在蝦皮拍賣網站開賣場經營地下匯兌業務，直到檢調獲報進行調查，2023年9月執行搜索，查獲3人涉案。

    嘉檢調查，劉女2019年因犯非法辦理匯兌業務罪被起訴、判刑1年10月，緩刑3年，須向公庫支付5萬元確定，竟不知悔改，持續從事地下匯兌，建請從重量刑。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播