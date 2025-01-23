小Baby探頭了！台中消防、志工救護車內接生 母嬰平安迎新年

小女嬰平安產下。（台中市消防局提供）

2025/01/23 19:49

〔記者許國楨／台中報導〕台中市消防局今天清晨獲報，南屯區一名孕婦即將臨盆，南屯分隊員黃茲鴻、王以理及救護志工郭杰生迅速趕往，評估發現孕婦已要生產，邊安撫並火速送往醫院，然小嬰兒迫不及待想見世面，在救護車行進途中便提早報到，3人立即發揮專業技術，在車上順利接生女嬰，將母嬰平安送往醫院。

據了解，小Baby在救護車上等不及已先探頭，黃茲鴻與救護志工郭杰生2名高級救護技術員憑藉專業技術，當機立斷成功接生，細心檢查新生兒臍帶狀況，使用生產包妥善處理，最後以毛毯包覆女嬰保暖，並進行各項生命徵象評估，更不忘照顧孕婦情緒讓對方備感安心，也讓母女倆平安抵達醫院。

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這場生命接力也為即將到來的新年，增添了無限溫馨與感動，黃茲鴻說，已從事消防工作15年，第一次在救護車上進行接生工作，也慶幸前陣子南屯分隊也有接生的案例，平時就會針對接生再進行分享、複習，所以應變起來較不緊張，當然也很感謝後座還有一位救護志工的協助。

郭杰生說，他之前是中山醫學大學附屬醫院的急診護理師，也曾參與消防局高級救護技術員的志工訓練，很感謝消防局能提供訓練機會，讓他在到院前緊急救護領域，能更加精進，剛結訓沒多久即碰到難得的接生經驗，這次經歷既難忘又充滿感恩，讓他在救護領域更加成長。

消防局長孫福佑說，黃茲鴻才獲得消防局113年度訓練楷模，在眾多教官中脫穎而出，也參加了很多訓練精進自我，前年參加了高級救護技術員訓練，專業涉及火災搶救、繩索救助及救護專業，可謂是消防隊中的「三棲菁英」，也感謝志工郭杰生的無私奉獻，期盼未來有更多民眾加入救護志工行列，共同守護城市安全。

台中南屯消防分隊救護志工郭杰生、隊員王以理、黃茲鴻（左至右）今在救護車接生女嬰。（台中市消防局提供）（記者許國楨攝）

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