5億高中生案夏朝源判刑確定 律師：假結婚已認定 有利爭取婚姻無效

賴母的委任律師王彥（圖）強調，夏朝源刑事判決確定，對於賴母提出的婚姻無效之訴，「相當有利」。（記者張瑞楨攝）

2025/01/23 18:36

〔記者張瑞楨／台中報導〕擁有5億房地產的賴姓高中生，2023年5月4日與代書助理夏朝源同性結婚，婚後1小時墜樓死亡。夏朝源被控假結婚，刑事部分，高等法院台中分院今天（23日）認定，夏男是圖謀賴生財產而與賴生假結婚，維持一審判刑1年6月確定；民事部分，賴生的母親委託律師王彥，控告夏男婚姻無效。王彥今天強調，刑事與民事雖是各自獨立審理，但刑事判決確定，假結婚的事實已經認定，「對於民事的婚姻無效之訴，相當有利」。

刑事與民事不相互拘束，夏男被控使公務員登載不實罪（偽造文書）部分，台中地方法院刑事庭去年6月，判處夏男1年6個月，夏男上訴二審；台中高分院二審今天判決，認定夏男圖謀賴生名下龐大財產，利用賴生年紀尚輕、涉世未深、亟欲解決家族爭產問題，並對夏男極為信賴的人性弱點，以話術邀賴生假結婚，於本案居於主導地位，主觀惡性甚高，法治觀念極度偏差，犯罪手段明顯悖離一般人民的道德感情，並嚴重侵害及濫用民法所建立的婚姻登記制度，犯罪情節重大，一審量處有期徒刑1年6個月並無不當，駁回夏男上訴，全案確定。

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王彥說，刑事就事實部分，認定夏男與賴生並無結婚的真意，對於賴母提出的婚姻無效之訴，他認為「相當有利」，不過，此民事訴訟因法官換人，訴訟進度延後，另外，賴生的兄姊（名義上的叔父姑姑）以這項民事訴訟，牽涉到賴生遺產的分配，他們具繼承權等理由，聲請參與此一訴訟，法官也尚未裁定准許與否，預計還要一段頗長時間才會宣判。

夏朝源（中）今天被判刑1年6月確定，一般預估今年3月發監執行。（記者張瑞楨攝）

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