精舍殺人案3在押被告獲交保 主嫌王薀繼續收押

警方破門王薀在台北市復興南路的住所，將他拘提到案。（資料照）

2025/01/23 17:51

〔記者吳昇儒／台北報導〕台北地檢署偵辦私人精舍女信徒死亡事件，多次傳喚李威夫妻等證人，並提訊收押的吳姓精舍住持及李、姜姓信眾等3人，已大致還原被害人遭毆致死等過程。檢察官今日向法院聲請停止羈押吳姓住持等3名被告，法院裁定3人分別以50萬到70萬元不等交保，都須接受科技監控。而全案主嫌作家王薀，目前仍持續羈押中。

據了解，去年4、5月，從事會計工作的蔡女跟隨老師王薀修行，王安排蔡女擔任她的會計，並由精舍住持吳慧珠安排住進精舍，但不到3個月，就傳出蔡女身亡消息。

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警方於去年7月24日獲報，有人倒臥在精舍內，抵達時發現蔡女已經失去生命跡象，且全身有多處瘀傷。法醫解剖後，研判死者因遭外力重擊及橫紋肌溶解症去世，檢方也依照解剖報告及相關事證，認定為他殺案件，且蔡女的200多萬元存款遭人提領一空。

檢警調閱前一日的監視器發現，吳姓女住持與信徒等人在精舍附近的餐廳開會，男信眾李淵源曾將蔡女從餐廳拖到外面淋雨，之後吳女、李男及女信徒姜芃妤，將她放置於手推車上，蓋上透明雨衣同時用膠帶固定，沿大街將蔡女推回精舍後各自離去。

檢警去年9月拘提吳、李、姜3人並搜索精舍、餐廳等地，訊後依殺人罪嫌聲押3人，台北地院則以3人涉傷害致死罪嫌裁定收押禁見。

檢警追查，王薀疑因細故教唆信徒犯案，且蔡家人也拿出一張照片指稱蔡女跟著王薀修行，同年月7日遂將他拘提到案，訊後依傷害致死罪嫌聲押禁見獲准；不僅如此，王薀在案發後曾找信徒李威商討對策，另也傳喚李威夫婦到地檢署偵訊，訊後請回。

據了解，偵辦人員突破吳姓住持等人心防，目前已掌握事發經過。檢察官認為吳女等3人無繼續羈押必要，向法院聲請讓吳女等3人交保。基隆地方法院審理後，裁定吳姓女主持60萬元交保，李、姜姓信眾分別50、70萬元交保，3人均限制出境、出海並接受科技監控。主嫌王薀因罪嫌重大，且供詞始終避重就輕，仍持續被收押禁見中。

法院裁定3人分別以50萬到70萬元不等交保，都須接受科技監控。（記者吳昇儒攝）

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