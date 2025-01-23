屏東竹田鄉長吳振中收賄賣官被訴 羈押2個多月後50萬交保

竹田鄉長吳振中。（取自竹田鄉公所網站）

2025/01/23 17:28

〔記者李立法／屏東報導〕屏東縣竹田鄉長吳振中涉嫌在招考鄉公所清潔隊員時，收受90萬元賄賂，讓謝姓男子錄取，屏檢去年11月間約談吳振中後認為涉貪情節重大，向法院聲押獲准，檢察官今天偵結，依貪污治罪條例提起公訴，被羈押2個多月的吳振中今天移審屏東地院，法官裁定50萬元交保，不用在看守所吃年夜飯。

屏檢調查，謝姓男子2023年1月間在岳母牽線下，與民進黨籍竹田鄉長吳振中達成協議，以50萬元代價換取鄉公所清潔隊員職缺，並將該筆賄款送往吳振中住處親自交付給吳，鄉公所當年4月發布清潔隊員徵選公告，謝男完成報名並參與面試後，順利錄取成為新任清潔隊員，檢察官去年11月間前往竹田鄉公所搜索並且帶回吳振中訊問後，認為涉貪情節重大，向屏東地方法院聲請羈押禁見獲准。

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屏檢指出，吳振中經多次偵訊後，才改口坦承收受現金90萬元賄款，且當庭繳回犯罪所得，身為民選地方首長，本應恪盡職守，遵守國家法令，卻濫用鄉長的人事任用權限，恣意圖己私利，損害政府公信力，檢察官今天偵結，依違反貪污治罪條例第5條第1項第3款的對於職務上行為收受賄賂罪嫌提起公訴。

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