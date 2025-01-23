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    警政署長張榮興春節前回娘家 慰勞台南警

    警政署長張榮興（左）慰勤，頒獎勵金由台南市警察局局長林國清（右）代表受獎。（台南市警局提供）

    警政署長張榮興（左）慰勤，頒獎勵金由台南市警察局局長林國清（右）代表受獎。（台南市警局提供）

    2025/01/23 18:18

    〔記者楊金城／台南報導〕春節將至，警政署署長張榮興為激勵員警工作士氣，昨天（22日）下午特地回曾服務多年的「娘家」台南慰勉警察，感謝員警維護治安、交通、為民服務的辛勤付出，提前祝福大家新年快樂、身體健康。

    張榮興並頒發慰勉金表揚破獲重大案件有功單位，包含南市刑警大隊偵破大麻栽種案，查扣近百株大麻植株，善化分局瓦解假投資詐欺集團案，歸仁、新營及麻豆等分局執行治平專案，檢肅幫派成員到案，皆彰顯了警方維護社會治安的堅定決心。

    另外，白河分局在短期內接連偵破故意殺人案及持槍強盜案、學甲分局偵破重大竊盜案，都展現警察專業的辦案能力與打擊犯罪的決心。

    張榮興說，春安工作各單位務必全力做好「治安平穩」、「交通順暢」及「民眾安心」等三大工作主軸，提供全方位的守護，讓市民過一個安心的新春佳節。

    張榮興更強調風紀的重要性，期許同仁生活要簡約，減少不必要的應酬，在打擊犯罪維護治安之餘，也要照顧好自己與家人，有時間多陪陪家人。

    張榮興隨後前往曾2度服務的新營警分局，參拜鎮守分局的「守護神」黑面三媽，祈求三媽庇護同仁執勤平安。並頒發團體獎勵金給新營分局、新營義警中隊、民防中隊、義交分隊、志工中隊及巡守中隊，表達對民力付出的感謝及敬意。

    台南市警察局局長林國清說，員警在春節9天連假堅守崗位24小時值勤，對民眾的求助都會快速反應，提供全方位的守護。

    警政署署長張榮興（中）頒發破案獎金給南市刑大、白河警分局等單位。（台南市警局提供）

    警政署署長張榮興（中）頒發破案獎金給南市刑大、白河警分局等單位。（台南市警局提供）

    警政署署長張榮興為激勵員警工作士氣，昨天（22日）下午回到二度服務多年的「娘家」台南新營分局慰勉警察、民力。（台南市警局提供）

    警政署署長張榮興為激勵員警工作士氣，昨天（22日）下午回到二度服務多年的「娘家」台南新營分局慰勉警察、民力。（台南市警局提供）

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