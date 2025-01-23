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    首頁　>　社會

    彰化透天厝惡火奪2命 消防局：疑電氣因素釀災

    彰化縣消防局火災調查人員進入火場採樣蒐證，初步懷疑是電氣因素惹禍， 已採集電線證物，將進一步送內政部消防署鑑定調查。（記者張聰秋攝）

    彰化縣消防局火災調查人員進入火場採樣蒐證，初步懷疑是電氣因素惹禍， 已採集電線證物，將進一步送內政部消防署鑑定調查。（記者張聰秋攝）

    2025/01/23 16:54

    〔記者張聰秋／彰化報導〕發生在今天清晨的彰化市全福街一棟4樓高的透天厝民宅火警，徐女的先生和其3歲兒子不幸往生，留下徐女和其7個月大的女兒，仍傷重昏迷與死神拔河中，依消防局火災調查人員現場勘查跡證，初步研判起火原因不排除因電氣因素（延長線短路）引燃附近紙箱、衣物等可燃物，引發火災的可能性。不過，消防局強調，這只是初步懷疑，會將現場採集到的電線證物，送內政部消防署進一步鑑定，以釐清真正起火原因。

    這起清晨惡火奪走了2命，造成徐女的先生、28歲的鐘姓男子，和徐女3歲的兒子喪命，一家4口就此天人永隔，讓人不勝唏噓。

    彰化地檢署檢察官今天下午到彰化殯儀館相驗大體，鐘男的父親到場後心情悲痛，他說，兒子本來今年過年計畫去澎湖玩，媳婦與孫子也會回家陪他過年，年夜飯都已經在準備了，結果突然來了一場火警，什麼都沒有了！

    鐘父說，他到醫院探視媳婦，院方跟他說，狀況嚴重，還在搶救中，希望社會大眾幫他們集氣，讓媳婦與孫女能撐過難關，儘快醒過來。

    民宅火警現場堆滿太多物品，造成火勢燃燒快速，濃煙往上竄，無法從1樓逃生。（記者張聰秋攝）

    民宅火警現場堆滿太多物品，造成火勢燃燒快速，濃煙往上竄，無法從1樓逃生。（記者張聰秋攝）

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