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    新北警助投資詐騙被害人 她現身說法行詐流程

    被害人Amy現身說法。（記者徐聖倫攝）

    被害人Amy現身說法。（記者徐聖倫攝）

    2025/01/23 16:55

    〔記者徐聖倫／新北報導〕詐騙被害人現身說法！40多歲家庭主婦Amy被詐騙集團以「假投資」手法行詐，去年下旬至今共被騙走400萬元積蓄，透過新北市刑警大隊及時提醒，她才指損醒悟，今日Amy現身說法，講述詐團如何誘騙民眾掉入陷阱。

    Amy說，自己隨然是家庭主婦，但有投資習慣，去年8月，透過Facebook廣告加入投資群組，其中1名暱稱為「水電工」的網友，主動對她搭話稱「跟著老師走，絕對有賺頭！」Amy信以為真，引起她濃厚興趣。

    Amy說，水電工對她稱投資有賺有賠，但她仍依照指示下載股票app，根據指示投資10萬元試水溫，結果竟然真的賺了，順利出金賺回10%，這下她完全掉入陷阱。

    期間，詐團透過平日對話得知Amy好公益，便宣稱集團平時就有關注弱勢群體，協助偏鄉孩童就學，讓並貼出一堆相關照片、影片，讓她更深信不疑，持續投資共累計400多萬元。

    Amy曾懷疑，為何每次面交取款，對方都能配合她任何時間與地點，甚至還要簽屬保密協議，直到新北市刑大透過案件溯源主動聯繫，她才恍然大悟遭詐，隨後配合警方辦案，順利將本案偵破。

    新北警局長廖訓誠表示，去年度逮獲詐團成員2500多人，扣回不法所得約16億元，阻詐金額近20億元，有賴新北市警局所有成員努力換來的優秀成果。另年節將近，除詐騙投資外，網購需求激增，民眾務必留意「一頁式購物詐騙」，民眾若遇相關問題，可撥打1950消費者保護專線，或165反詐專線求證。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    新北市刑警大隊副大隊長廖國安解釋詐騙流程、偵辦過程。（記者徐聖倫攝）

    新北市刑警大隊副大隊長廖國安解釋詐騙流程、偵辦過程。（記者徐聖倫攝）

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