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    首頁　>　社會

    賭場囂張開在警局隔壁 警方嘆：要抓還沒那麼容易

    南警三分局查緝距分局僅1公里的「妞妞」賭場，逮捕負責人及賭客共22人。（民眾提供）

    南警三分局查緝距分局僅1公里的「妞妞」賭場，逮捕負責人及賭客共22人。（民眾提供）

    2025/01/23 19:12

    〔記者王捷／台南報導〕鐵皮屋賭場開在台南市警三分局隔壁，偵查隊長林威廷早就發現不對勁，而且賭場開在分局旁實在太囂張，但由於沒有證人提供直接證據，警方聲請搜索票難重重，昨天（22日）才攻堅逮捕負責人許姓男子及22名賭客。

    偵查隊長林威廷有慢跑習慣，幾個月前發現分局附近一間鐵皮屋平時大門深鎖，晚間到深夜時段人車進出異常頻繁，研判可能涉及不法行為，偵查隊展開調查。

    不過，這間撲克牌「妞妞」賭場要喬裝成賭客進入很困難，也沒有祕密證人作證，警方聲請搜索票時遇到瓶頸，從旁補充了許多關於人際關係的證據，經過多日監控與調查，蒐集了包括人員進出情況、賭客活動模式等多項資料，終於拿到台南地方法院核發的搜索票

    警方昨晚攻堅破門而入，賭客四散逃逸，埋伏警力迅速攔截，部分賭客被捕時直呼「今天運氣真的太差」。

    警方當場查扣賭資1萬5000元、抽頭金1萬元、撲克牌8副及骰子等證物，逮捕負責人許姓男子及22名賭客。許姓男子依刑法賭博罪送辦，其餘賭客則依社會秩序維護法裁罰。

    警方指出，流動性職業賭場往往選擇偏僻地點如廠房、工寮或鐵皮屋規避查緝，但這間賭場竟然距分局僅1公里，這種挑戰公權力的行為，不管過程再困難都要讓賭場開不下去，同時也會繼續調查背後的人際關係。

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