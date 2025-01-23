海外求職淪豬仔 火舞表演者謝岳鵬現身說法籲民眾務必小心

火舞表演者謝岳鵬現身說法，用自身的血淚經驗提醒民眾，海外求職務必小心求證。（記者邱俊福攝）

2025/01/23 16:18

〔記者邱俊福／台北報導〕近年國人遭詐騙至海外從事非法博弈及詐欺工作，並遭層層轉賣、暴力毆打、非法關押等事件層出不窮，且有增加趨勢，刑事局為此今舉辦「出國打工陷阱多，小心人財兩失，避免觸法又受害」宣導記者會，由行政院政務委員林明昕主持，而曾落入海外求職陷阱的火舞表演者謝岳鵬也現身說法，希望用自身的血淚經驗，告訴民眾務必小心求證。

林明昕表示，依據警政署受理報案及外交部受理急難救助數據指出，近期國人赴柬埔寨或出境至泰國轉而至緬甸、寮國從事電信詐騙等不法活動遭到逮捕、被限制人身自由或失聯等案例有增加趨勢。

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據警政署分析，海外求職詐騙手法百百種，人口販運只是結果，被害人多於社群網路受招募，類型包括考察旅遊外派出差、假旅遊真綁架、廣告代辦貸款、債權轉賣錢莊逼迫海外還債，甚或有出境前往開設人頭帳戶及擔任運輸黃金洗錢車手等涉及詐欺犯罪行為，這些想要海外淘金的求職者，還沒實現賺大錢美夢，恐已淪為豬仔任人宰割，甚至觸犯當地嚴重刑責，得不償失。

林明昕並表示，行政院將持續督同所屬部會、署、局處等機關積極防杜國人受騙及救援受困國人返國，切勿輕信網路求職或網友推薦，宣稱東南亞地區等海外高薪職缺、工作內容輕鬆、包吃包住等話術，應確實查核訊息來源及內容真偽，切勿抱持僥倖心態赴海外從事不法行為，以免觸犯當地國家法律或遭騙受困海外，不僅可能喪失人身自由，危及個人安全，更須付出大筆金錢，切莫因一時的輕率決定而將大好人生蒙上陰影。

今天的記者會，由行政院政務委員林明昕主持，警政署署長張榮興、刑事局局長周幼偉、航警局局長廖恆裕，以及外交部亞太司副司長林宏勳、交通部觀光署副署長林信任、移民署副署長陳建成、交通部民航局組長謝金玫、桃機公司處長劉曉萍等相關部會皆與會，說明採取的預防措施。

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刑事局國際刑警科長李昆達說明海外求職詐騙手法。（記者邱俊福攝）

行政院政務委員林明昕偕警政署署長張榮興、刑事局局長周幼偉、航警局局長廖恆裕，以及外交部亞太司副司長林宏勳等人，宣導海外打工陷阱多，提醒民眾提高警覺。（記者邱俊福攝）

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