國2大園入口曳引車追撞 駕駛卡車頭慘死

國2大園東側交流道入口處發生曳引車追撞曳引車事故，黃姓駕駛失去呼吸心跳，送醫不治。（記者余瑞仁翻攝）

2025/01/23 16:14

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園54歲黃姓男子今凌晨4點多駕駛曳引車，行經國道2號大園區中正東路交流道入口處時，疑未注意車前路況，追撞前方51歲張姓男子駕駛、裝載大型鋼骨停等紅燈的曳引車，因撞擊力道過大，黃男的曳引車頭幾乎全毀，受困車內當場失去呼吸心跳，送醫急救仍不治。

桃園市消防局119勤務指揮中心表示，今天凌晨4點12分獲報車禍報案，立即出動大園分隊12名消防員、3輛消防車及2輛救護車到場救援，消防救護到場時見黃男受困在嚴重毀損的曳引車頭內，動用破壞器材於清晨5點23分將黃男救出，經送醫救治宣告不治。

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警方初步調查，黃男疑似恍神，未注意前方張男駕駛的曳引車逐漸減速、停等紅燈，黃男曳引車持續前進未及煞車，撞上前方裝載大型鋼骨的曳引車車尾貨台，黃男曳引車頭嚴重毀損，黃男卡在駕駛艙內身體軀幹嚴重變形，消防救護人員到場時發現他已失去呼吸心跳，救出後送醫不治。詳細事故原因待調查釐清。

桃園市國2道大園東側交流道入口處發生曳引車追撞曳引車事故，後車車頭嚴重變形，消防救護人員搶救受困車內的黃姓駕駛。（記者余瑞仁翻攝）（記者余瑞仁攝）

桃園市國2道大園東側交流道入口處發生曳引車追撞曳引車事故，後車車頭嚴重變形。（記者余瑞仁翻攝）（記者余瑞仁攝）

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