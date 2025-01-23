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    台南北門農會傳職員盜領5農民存款210萬 涉案人失聯

    北門農會溪底寮分部傳出職員涉盜領5名客戶存款共210萬後失聯，農會已先墊付並持續清查中。（記者楊金城攝）

    北門農會溪底寮分部傳出職員涉盜領5名客戶存款共210萬後失聯，農會已先墊付並持續清查中。（記者楊金城攝）

    2025/01/23 15:53

    〔記者楊金城／台南報導〕台南市北門區農會溪底寮分部傳出職員涉盜領5位農民共約210萬存款，農會今天（23日）持續進行查帳，釐清真相。涉案的職員昨天休假、今天未請假未到班，失聯不知去向，家人也擔心他的安危。

    北門農會昨天向農金局、台南市農業局通報盜領疑案，農會也向學甲警分局報案，並先彌補客戶的存款不致損失。

    北門農會溪底寮分部傳出職員涉盜領客戶存款，經文山里辦事處廣播放送後，今天一度引來里民到分部刷存摺，趕緊查看有沒被盜領存款，農會擔心引起擠兌，幸好人群很快散去，學甲分局北門分駐所派員維護安全。

    被指涉盜領客戶存款的是34歲農會技工，5年多前以臨時人員雇用技工，去年7月調至溪底寮分部，辦理存款業務。

    但這名職員涉嫌偽造印章、盜領客戶存款，北門農會代理總幹事陳界呈說，1月20日有農民來刷存摺，發現30萬存款不翼而飛，要求溪底寮分部負責，經調閱監視器畫面，發現被這名職員領走，隔天職員的家人拿錢歸還，存入被盜領者的帳戶。

    陳界呈表示，農會發覺事不單純，展開稽核，從這名職員去年7月到任後開始清查，到今天發現有5名客戶被領走共約210萬元，農會對客戶負責到底，農會也有投保職員誠實保證保險，不會有損失。

    陳界呈強調，這是該名職員個人行為，農會持續清查中。

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