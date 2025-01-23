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    警察團體對總統勉勵打詐需加油解讀為斥責 刑事局：期許勉勵非斥責

    刑事局局長周幼偉今天在宣導海外打工陷阱的記者會中，對有警察團體解讀總統賴清德斥責打詐不力，強調是期許、勉勵。（記者邱俊福攝）

    刑事局局長周幼偉今天在宣導海外打工陷阱的記者會中，對有警察團體解讀總統賴清德斥責打詐不力，強調是期許、勉勵。（記者邱俊福攝）

    2025/01/23 17:00

    〔記者邱俊福／台北報導〕總統賴清德日前參加警政署在農曆年前最後一次署務會報，認為打詐仍做得遠遠不夠，被部分警察團體解讀為斥責，刑事局局長周幼偉今天在宣導海外打工陷阱的記者會中，特別對此提出說明。他強調，當天感覺總統是勉勵，並沒有斥責的意思，總統是表達打詐是政府施政的重要目標，希望能公私協力，中央各部會跟警政系統齊心努力，從源頭阻止詐騙，感受到的是總統有期許，也有勉勵。

    周幼偉表示，當天總統致詞時，有提到說，肯定警政署去年打詐成績是比過去更好，所以希望警察同仁給自己一個掌聲，現場都有熱烈掌聲，就是感謝總統對警察的肯定，感受到是總統對警察辛苦的表現，給予高度的慰勉意思。

    至於勉勵部分被解讀成斥責，應該是有所誤解，其實總統表達是說，打詐是政府執政團隊的一個重要目標，所以希望能夠公私協力，中央各部會能跟警政系統，聯合齊心努力，來從源頭阻止詐騙。

    本月20日，總統賴清德參加警政署在農曆年前最後一次署務會報，慰勉警察同仁辛勞並頒發獎勵金，致詞時除肯定警方對治安維護的貢獻，也強調，雖然去年的成果比前年好，但從打詐儀表板每天仍有數億元的被騙財損，顯見目前對打詐仍做的遠遠不夠，希望警察同仁能繼續加油、持續努力。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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