海山警壓制地下賭場歪風 連破兩藏身民宅賭窟

新北市警海山分局春節前連破麻將、德州撲克（見圖）兩處賭場，共查獲賭場負責人、賭客共29人，上百萬元賭資、賭桌等證物，壓制春節聚賭歪風。（記者吳仁捷翻攝）

2025/01/23 15:29

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市警海山分局春節前，連續在板橋區中山路及文化路破獲職業麻將及德州撲克賭場，查獲五名負人、廿四名賭客、上百萬元賭資、賭桌、賭具及監視器等證物；警方表示，兩處賭場都藏身隱密住宅區，且因出入複雜、擾鄰被檢舉，警方蒐報取得搜索票，聲請拘票獲准，一舉搗破賭場，將嫌犯送辦、裁罰賭客，遏止春節期間賭博歪風。

海山警分局獲報，板橋文化路二段一處民宅出入複雜、凌晨、深夜常有擾鄰聲響，江翠所警方埋伏多日，懷疑是賭場，今天凌晨趁一名賭客離去時，攻入賭場，當場逮獲大肆下注的賭客，連同林姓負責人，共帶回11人，現場查扣一張德州撲克賭桌、賭具、近百萬元現金賭資、監視器等證物。

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當警方搬運賭桌等證物時，住戶大吃一驚，直呼原來社區遭不肖份子開設賭場，難怪常有不明份子出入，深夜、凌晨傳出吵雜聲響，表示將要求管委會介入，告誡、處罰將房屋租給賭場房東，還給社區安寧居住環境。

無獨有偶，海山派出所獲報中山路一處大樓出入複雜，屋內不時傳出吆喝、吵雜聲，似非法賭博，警方廿日持搜索票一舉攻入，壓制把風嫌犯，趁隙攻入賭場，當場查獲負責人曾男及同夥兩人、張男等16名賭客，查扣6萬3930元賭資、電動麻將桌、賭具（麻將）、監視器主機、鏡頭等證物。

警方說，這

據了解，這兩起賭博案分別為職業麻將館、德州撲克館，查獲林姓、曾姓等五名賭場嫌犯、24名賭客，查扣105萬餘元賭資；賭場主嫌利用位處民宅隱密特性，藏身其中，專案小組鍥而不捨，連日蒐證，仍破獲賭場；警訊後將負責人曾男等5人依賭博罪嫌移送臺灣新北地方檢察署偵辦，另賭客張男等24人依社會秩序維護法函送新北地方法院簡易庭裁處。

海山分局長林國民表示，週末起士春節連假，但法律沒有假期，不容許轄區內存在職業賭場等治安顧慮源頭，衍生幫派、槍械及暴力討債等重大犯罪。

新北市警海山分局春節前連破麻將（見圖）、德州撲克兩處賭場，共查獲賭場負責人、賭客共29人，上百萬元賭資、賭桌等證物，壓制春節聚賭歪風。（記者吳仁捷翻攝）

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