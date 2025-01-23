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    首頁　>　社會

    春節前熱手？北市德州撲克賭場 開不到1個月被破獲

    28歲葉姓男子，上月底在台北市新生南路3段1處商辦大樓1樓開設德州撲克賭場，雖對外宣稱是競技協會，仍被警方掌握有非法賭博情資。（記者鄭景議翻攝）

    28歲葉姓男子，上月底在台北市新生南路3段1處商辦大樓1樓開設德州撲克賭場，雖對外宣稱是競技協會，仍被警方掌握有非法賭博情資。（記者鄭景議翻攝）

    2025/01/23 15:58

    〔記者鄭景議／台北報導〕28歲葉姓男子，上月底在台北市新生南路3段1處商辦大樓1樓開設德州撲克賭場，雖對外宣稱是競技協會，仍被警方掌握有非法賭博情資，大安分局警方前日前往查緝，逮捕負責人在內17人，全案詢後依刑法賭博罪、社會秩序維護法偵辦。

    警方調查，葉男上月23日以每個月3萬元租金租下新生南路3段1處商辦大樓1樓，開設德州撲克賭場，他在各類社交平來諸如IG、Line、Threads、臉書攬客，再用加入Line群組的方式發布賭場訊息。

    警方發現，葉男雖對外宣稱是競技比賽，但讓賭客繳納參加費用之後，還開放賭客不斷加注，賽後由賭客於離場前至櫃檯將籌碼兌換現金，明顯是以合法掩護非法，於是不動聲色蒐證。

    本月21日晚間警方持台北地院核發搜索票前往賭場查緝，現場逮捕現場負責人1人、荷官2人、櫃檯工作人員1人、在場人4人、賭客9人等共計17人，查扣抽頭金新台幣7萬5千餘元、籌碼59萬元、點鈔機1台、監視器鏡頭9顆、工作手機1支、工作平板2台等證物，全案詢後依刑法賭博罪、社會秩序維護法偵辦。

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