嘉市屋主房地險遭代書申請借貸抵押 地政事務所阻詐

嘉義市地政事務所現場及電話關懷，協助房地所有權人保障自身權益。（嘉義市政府提供）

2025/01/23 16:30

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市一名55歲獨居男子，委託代書辦理一棟公寓的房地信託登記，不料疑遭代書偷天換日，申請為借貸600萬元房地抵押權設定，以及申請預告登記，嘉義市地政事務所人員電話關懷，及時阻止停辦、保住男子房地。

嘉義市地政事務所主任孫煜勝表示，去年12月至今年元月，年齡50歲以上房地所有權人、辦理私人借貸抵押權設定與預告登記案件共30件，有較增加趨勢，地政事務所為避免所有權人遇詐騙情形，採取現場與電話關懷措施，協助所有權人通報及防詐。

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孫煜勝說，本週收到一件由代書代理申請的房地私人借貸抵押權設定及預告登記案，人員打電話向屋主、55歲男子關懷時，屋主稱代書是說服他辦理信託登記，要代為管理公寓並投資賺錢，沒有要辦理私人借貸抵押權設定及預告登記。

孫煜勝說，由於雙方說法落差大，經向代書再度確認，該名代書22日就主動撤案，此案因此未完成申辦。

孫煜勝表示，如申請通過私人借貸抵押權設定，該代書就成為債權人，且日後房地只能移轉給該名代書，由於事關所有權人權益，經地政事務所人員電話關懷確認，守住600萬元不動產價值，遏阻可能的詐騙風險。

孫煜勝說，春節將至，「假投資真詐騙」事件層出不窮，目前地政防詐主要有3個措施，房地所有權人可自行到地政事務所或線上憑自然人憑證申請「地籍異動即時通」、「住址隱匿」、「指定送達處所」，民眾可即時掌握不動產權利異動情況，也避免住址或重要文書外洩、遭不肖人士利用。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

嘉義市地政事務所建議，民眾可申請地籍異動即時通防詐。（嘉義市政府提供）

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