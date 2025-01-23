男恐嚇吳釗燮「全家滅門」 二審逆轉判有罪

張姓男子2023年因在外交部臉書恐嚇吳釗燮「全家滅門」，一審判無罪，二審因技術鑑識證據翻盤，改判拘役50日，得易科罰金。（資料照）

2025/01/23 16:27

〔記者王捷／台南報導〕被譽為「非典型外長」的吳釗燮，去年回鍋出任國安會秘書長，不過他在外交部長任內，遭張姓男子上網恐嚇「全家滅門」，張男以帳號被盜等理由辯稱，一審判決無罪，但二審因技術鑑識與專家證詞翻盤，逆轉判拘役50日。

2023年5月間，張男在外交部官方臉書粉絲專頁留言：「必須將吳釗燮全家老小全部滅門殆盡，1個活口都不能留，以免禍害台灣。」檢方指控他涉犯刑法恐嚇罪，但一審法院認為，檢方提供的臉書登入紀錄與IP地址證據不足以直接連結到張男的操作行為，且張男提出餐廳發票及通聯紀錄作為不在場證明，主張帳號可能遭盜用，一審獲判無罪。

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二審時，檢方補充鑑定證人、法務部調查局資通安全處組長作證。調查官還原張男的筆電，內存有涉案留言的瀏覽記錄，這些記錄雖部分被刪除，但經技術分析，記錄缺失可能由使用者手動刪除所致，顯示被告有隱藏證據的可能性。此外，該筆電的登入IP地址與被告住處網路完全吻合，並未發現其他異常登入跡象。

另外，臉書帳號的登入需經雙重認證，認證碼必須發送至張男註冊的手機門號，並由該手機完成驗證。技術分析證明，涉案帳號的所有登入行為均來自張男的手機及筆電設備，且IP地址完全與其住處和行動網路一致。

調查局的電腦犯罪鑑識調查員則以資安工具ThreatSonar對被告筆電進行深入分析，結論是該設備未遭駭侵或遠端操控。他還指出，張男聲稱帳號遭盜用的說法並不成立，因為任何登入該帳號的操作都需通過其持有的手機進行驗證。

二審法院認為，技術鑑識與專家證詞清楚證明張男是涉案留言的操作人，並非如其辯稱的帳號被盜用。此外，法院質疑被告的不在場證明，通聯記錄顯示案發時其手機的基地台位置與供詞不符。綜合技術證據與行為模式，法院改判張男有罪，處以拘役50日，得易科罰金。

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