男子假捕鰻真販毒落網 宜蘭警攔下逾萬顆喪屍煙彈

宜蘭47歲林姓男子，利用自家已閒置的捕鰻苗工寮掩護販毒，經縣警察局少年隊歷時3個月蒐證，本月21日收網，起出1千多公克的第二級毒品依托咪酯，約可製成1萬顆喪屍煙彈，粗估市價2千萬元。（圖由民眾提供）

2025/01/23 16:11

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭47歲林姓男子，利用自家已閒置的捕鰻苗工寮掩護販毒，經縣警察局少年隊歷時3個月蒐證，本月21日收網，起出1千多公克的第二級毒品依托咪酯，約可製成1萬顆喪屍煙彈，粗估市價2千萬元，警方成功在春節前夕攔阻煙彈流入市面，並將持續追查源頭，全案已依毒品危害防制條例罪嫌送辦。

宜蘭每年11月到隔年2月是捕撈鰻魚苗季節，林男假裝是漁民，躲在壯圍鄉出海口，假捕鰻卻真販毒，將自家閒置工寮，當作毒品交易掩護所，不料卻栽在警方手中，少年隊去年11月接獲情資後，立即啟動專案小組跟監。

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警方調查，狡猾的林男利用捕鰻苗作為斷點，躲藏在地處偏僻的出海口工寮販售毒品，企圖掩人耳目，除販賣外自己也身陷毒害，他以為能神不知鬼不覺在春節前夕大撈一筆，殊不知已被警方盯上，21日遭破獲，當場以現行犯送辦。

警方一共起出第二級毒品「喪屍煙彈」原料依托咪酯1112.5公克，預計可製造1萬顆喪屍煙彈，市價初估2千萬元，所幸尚未流入市面，否則將有更多青年學子受害；喪屍煙彈是新興毒品，近年在國內流竄，造成多起毒駕及重大死傷事故，大量使用會導致意識混亂、昏迷、肌躍症，甚至像「殭屍」般渾身顫抖。

宜蘭縣警察局長劉炯炫說，依托咪酯已於去年11月27日提升為第二級毒品，單純持有與施用，都會構成刑事犯罪行為，外號為「喪屍煙彈」的毒品，近來影響年輕族群及學生極大，縣警局為此全力查緝外，也會積極向上溯源，保護青少年不受毒品危害。

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警方一共起出第二級毒品「喪屍煙彈」原料依托咪酯1112.5公克，預計可製造1萬顆煙彈，市價初估2千萬元，所幸尚未流入市面。（圖由民眾提供）

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