「越南小吃店」斜槓「地下匯兌」 3年經手3億海撈446萬

胡姓越籍女子嫁來台灣，與先生經營這間越南小吃店，因兼營地下匯兌被警查獲。（翻攝自google earth）

2025/01/23 15:42

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣一對夫婦經營「越南小吃店」「斜槓」經營「地下匯兌」，前年10月被刑事局幹員破獲。3年內匯出金額高達3億951萬元，夫婦不法獲利達446萬3千530元。該案經彰化地院審理，夫婦兩人因觸犯銀行法，今被判處2年徒刑，必須繳回446萬3千530元的犯罪所得。

判決書表示，胡姓越籍女子嫁來台灣，與先生蔡男在彰化市合力經營一間越小吃，結合UBER外送平台，規模迅速擴大，先成立公司，再開「越南小吃二店」，2人發現外籍移工有匯兌的需求，便接受客人到店換匯，把台幣換成越幣，再匯至越南網路銀行的人頭帳戶，夫婦從中賺取匯差和每筆約100元的手續費。

請繼續往下閱讀...

雖然每次客人前來交易後，都會把匯款字條撕碎，但匯到越南人頭帳戶的紀錄均留在老闆娘的手機，警方第一時間搶下老闆娘的手機，從中查獲龐大的匯款紀錄，光是2023年7月至10月間就高達台幣3億951萬元，夫婦不法獲利達446萬3千530元。兩人均坦承犯行，也願意繳回犯罪所得。

法官表示，被告所為已違反違反政府匯兌管制之禁令，其不法內涵、侵害法益之範圍及大小與從事地下投資公司或類似違法組織不能等同視之。況此項與越南地下通匯業務盛行，主要在於因應政府南下政策及越南經濟發展之前景，前往越南投資之台商日益增多，然而越南政府外匯管制嚴格，以及越南之外籍移工人數眾多，為將其所賺取之新臺幣轉換成越南盾匯回家鄉之便利，實為因應上開越南台商及越籍移工事實上之需要而生，客觀上有其現實層面考量，雖其仍具有不法之性質，但與地下投資公司坑殺投資人之情形不同。考量被告2人犯後能度，判處2年徒刑，繳回犯罪所得。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法