網路賭博押柯文哲當選總統 竹科博士判刑

網路賭博押柯文哲當選總統，竹科博士遭新竹地院判刑。（記者蔡彰盛攝）

2025/01/23 13:33

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹陳姓男子有博士學位，在本屆總統大選投票前，在網路「PM 平台」押柯文哲當選、侯友宜落選，坦承知悉下注後將與其他人對賭，且會改變賭盤賠率等事實。新竹地院依以網際網路以總統選舉結果為標的賭博財物罪判刑。

法官調查，Polymarket.com（簡稱「PM 平台」於112年12月遭刑事局停止解析，目前須透過VPN或更改預設DNS）是一個建立在乙太坊的去中心化預測平台，成立於2018年，以預測全世界各種議題（如比特幣ETF是否上市、某火山於何時事前是否噴發、川普2024年是否會參選等）為主，於Google搜尋引擎可輕易搜尋並進入該網頁，欲成為會員僅須透過電子信箱即可快速創立會員帳號及其入金錢包，並提供用戶可以參與預測。

請繼續往下閱讀...

然而該平台具勝負結果應為事前所不能預知性質，美其名為預測，實質卻是賭博行為，且係透過區塊鏈上智能合約根據賭客下注量、下注頻率影響賠率，有別於傳統網路賭盤係透過組頭（代理、總代理、股東等）上線創建帳號後，提供指定網址、帳號、密碼等資訊供下線賭客或小組頭登入及透過人工追蹤賭盤數據調整賠率，全是透過自動化智能合約運行，平台以買賣下注時的手續費為獲利來源，會員間則互為下注輸贏獲利，可視為新型態賭博平台。

「PM 平台」於112年12月開設113年1月13日舉行之第16屆總統副總統選舉結果預測，提供總統候選人柯文哲、賴清德及侯友宜等3人之當選、不當選的預測選項，共6種下注標的，與（民進黨是否能在2024年台灣大選中贏下立法院多數席位即「民進黨是否能於本次政黨票選中獲得57席次以上之立委？」是/能（YES）、否/不能（NO）的預測選項，共2種下注標的，）等議題賭盤，招攬不特定賭客下注。

用戶要選擇哪一個選項下注前，必須先入金USDC虛擬貨幣（USDCoin，為穩定幣，1顆USDC等於1美元，下稱USDC），再選擇投入多少USDC支持該賭注，並依押注比例多寡及注單數量決定市場行情，再依據智能合約自動調整獲利率。

然而總統、政黨票等選舉需靠全民投票，且透過中央選舉委員會統計宣布後始確認當選者，有勝負事前不能預知、勝負攸關金錢獲利之博弈性質，且有影響選舉結果之可能，「PM 平台」等同於開設總統候選人及政黨票選舉賭盤，並提供不特定人下注對賭。

陳男即基於以網際網路以113年第16任總統副總統候選人選舉結果為標的賭博財物犯意，於112年12月在新竹市租屋處，於公開且公眾得瀏覽之「PM 平台」區塊鏈網站所提供本國2024總統第16屆總統副總統選舉結果為標的之網路賭盤，下注「侯友宜NO」360 USDC、「柯文哲YES」30 USDC對賭（中華民國總統選舉：誰會贏？）；賭博方式為，在該賭博網站創立個人帳號綁定入金之合約地址（即為籌碼錢包），登入後陸續由幣安、MaiCoin等交易所購買USDC虛擬貨幣，或以存放於冷錢包之虛擬貨幣儲值至「PM 平台」網站，再下注當時開盤（泘動賠率）賴清德、侯友宜、柯文哲候選人當選或不當選賭注，對賭輸贏。

例如以30USDC下注價格為30￠《價格單位》之YES選項，可獲得100shares，則賠率為100/30=3.334；反之，NO選項價格即為70￠《YES價格+NO價格趨近100》，以70USDC下注時亦取得100shares，則賠率為100/70=1.429，候選人當選與所押政黨過半時，押YES者獲得100shares，反之押NO者則shares歸零，於賽局結束時，1shares將自動售出為1USDC，且下注後皆會影響全盤賠率，改變市場行情，並進行各下注之間會員玩家對賭行為，等待總統與政黨大選結果出爐或透過賠率改變使彩券《於該平台稱「shares」》價格浮動之買賣差價，全站皆透過polygon鏈之智能合約運行所有會員入金、下注買賣、賠率計算及出金等行為，「PM 平台」網站則收取下注及贖回之交易手續費1%牟利）。

陳男坦承有於該「PM 平台」區塊鏈平台下注中華民國113年總統選舉賭盤，並同意查扣賭資，且知悉下注後將與其他人對賭，且會改變賭盤賠率等事實。

法官審酌陳男為圖僥倖獲利，透過網際網路至賭博網站以113年第16任總統選舉結果為標的下注簽賭，助長投機歪風，破壞社會善良風俗，足見其遵法意識薄弱，所為殊為不該，最後依以網際網路以總統選舉結果為標的賭博財物罪，處拘役55日，緩刑2年，並應向公庫支付2萬元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法