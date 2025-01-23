建築工用玻璃罐砸死同居女友 還帶死者幼女上山挖洞埋屍被訴

桃園市王姓男子在八德區租屋處持玻璃香氛罐砸死同居女友，還駕車帶著死者6歲幼女到龜山區偏僻山區挖洞埋屍。桃園地檢署今偵結將王男依家暴傷害致死等罪嫌起訴。（記者余瑞仁攝）

2025/01/23 16:06

〔記者余瑞仁／桃園報導〕從事建築工的桃園市23歲王姓男子去年8月間清晨返回住處時，被鍾姓女友斥責太晚回家，2人又因女兒學費與家庭開支等問題發生爭吵，王竟持浴室內的玻璃材質香氛罐對著鍾女頭部重擊多下，導致鍾女因創傷性腦損傷死亡，王男擔心案情曝光，將鍾女屍體以黑色垃圾袋包裹，再塞入橘色塑膠桶，之後帶著鍾女的6歲女兒駕車前往龜山區樹人路偏僻處挖洞棄屍，事後自首犯案；桃園地檢署今偵結依家暴傷害致死、遺棄屍體等罪嫌將王男起訴。全案將由法院國民法庭審理。

檢警調查，王姓男子與26歲鍾姓女友交往，與鍾女及鍾女的6歲徐姓女兒，還有邱姓、許姓友人在八德市租屋共住。去年8月27日清晨6點左右，王男返回住處發現鍾女跌倒半躺在浴室地板上，王男準備將她扶起時，鍾女疑因斥罵他太晚返家，鍾女還抱怨家庭開支與其女兒學費與照顧等問題，雙方在浴室內發生肢體衝突，王男盛怒之下，持浴室內的香氛玻璃罐對著鍾女頭部重擊多下，導致鍾女右額挫傷與撕裂傷、鼻樑開放性骨折，造成因創傷性腦損傷而死亡。

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約莫1小時後，王男見鍾女無呼吸心跳，為避免遭同住友人發覺，當下以黑色垃圾袋層層包裹鍾女遺體、塞入橘色塑膠桶內，再將塑膠桶移到地下停車場放入車內，然後帶著鍾女的6歲女兒，駕車前往龜山區樹人路偏僻處，用鏟子挖洞後，將鍾女遺體從塑膠桶移出埋屍。

王男埋屍後帶著女童返回租屋處後，因同住的邱姓與許姓友人不見鍾女、不斷追問下落，王男父親獲悉後也不斷勸說，王男因此出面向警方自首，八德警分局向桃園地檢署報請指揮偵辦，於同日於龜山區樹人路棄屍地點，尋獲遭掩埋棄屍的鍾女屍體。檢察官調查時，王男坦承犯行，今天偵結依家暴傷害致死、遺棄屍體罪嫌將王男提起公訴。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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