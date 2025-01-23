已婚建築碩士竟是狼，無套性侵女網友。（情境照）

2025/01/23 13:46

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕有建築研究所碩士學歷的已婚男子廖哲緯，被控約女網友爬山為由，趁投宿旅店之際，無套性侵對方，事後還飾詞狡辯，新竹地院依強制性交罪判刑3年4月。

法官調查，廖男與小美112年9月在IG認識後，因喜愛登山而成聊天網友關係。112年12月二人首次一同攀登新竹郊區某健行步道，聯繫過程中小美問廖男前一晚是否睡車上或青年旅館或背包客棧等語，惟均未獲廖男正面回應，小美遂於前一天晚間先自南部搭火車抵達新竹火車站，再由廖男開太太的車接小美至新竹市「168Motel新竹館」投宿。

請繼續往下閱讀...

小美入住房間後，始知廖男所訂房型為「雙人單床」房，無奈之下，當晚只能與廖男同睡於一張床上，以期隔日一早能如期登山。

隔天清晨6點，廖男將前一晚飲酒後仍在睡覺的小美全身衣物脫掉，無套性侵得逞，小美驚醒發覺後，不斷以推打及腳踢方式抗拒仍無效。

廖男性侵害小美結束後，要求小美至浴室洗澡，小美突見廖男正在檢視調整其架在面紙盒上、鏡頭對著床鋪的手機，驚覺可能遭偷拍性交過程，乃要求檢視廖男手機、以刪除影片，雙方爭執不下，小美趁隙撥打3通「119」至新竹市消防局欲報案，卻遭廖男搶走手機而未成，雙方持續互相爭奪對方手機，直至廖男進入浴室洗澡，小美趁機撥打「110」報案成功，隨後員警獲報抵達現場，始循線得知上情。

法官審酌廖男先利用被害人熟睡之際乘機性交，造成其精神上難以抹滅之陰影及痛苦，所為實應予嚴懲，審酌被告犯後矢口否認犯行，未見悔悟之犯後態度，並考量被告自述其於本案案發前之109年間，亦因與女性網友相約出遊而投宿汽車旅館，並因而發生性行為，事後遭提告妨害性自主案件，終為不起訴處分，最後依強制性交罪判刑3年4月。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法