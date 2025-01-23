5億高中生案夏男預計年後發監 中檢：是否啟動防逃機制要再研究

5億高中生案，夏男（中）判刑1年6月定讞，是否啟動防逃機制？台中地檢署表示要再研究。（資料照）

2025/01/23 12:46

〔記者陳建志／台中報導〕5億高中生案，夏男涉嫌偽造文書上訴二審，台中高分院今天駁回，維持一審1年6月判刑，夏男確定要入監服刑，因刑度不高，是否啟動防逃機制？台中地檢署今天表示，將要再研究，強調若不符合重大案件，依一般案件程序處理，預計將會在收到案卷後1個月入獄，因此比較可能是過年後發監執行。

台中賴姓高中生和夏姓男子前年5月登記結婚後，當天賴生卻墜樓喪命，夏男被認定沒有結婚真意，依偽造文書起訴，台中地院審理後，依偽造文書判刑1年6個月，夏男不服上訴二審，台中高分院開庭時，夏男多次落淚否認犯罪，對於外界質疑他是貪圖賴生龐大的遺產才會和他同性結婚，也當庭做出解釋，不過哀兵策略未見效，台中高分院今天判決駁回，維持一審1年6月判刑，全案定讞。

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因判刑1年6月夏男確定要坐牢，此案雖是社會矚目案件，不過刑度並不高，是否啟動防逃機制？台中地檢署今天表示，夏男是否符合防逃機制還要再研究，強調若不符合防逃機制，依一般案件的處理程序，檢察官在收到案卷後分案，並發傳票通知，約在1個月內會發監執行，因過年前上班日只剩今天和明天，若不符合重大案件，會在農曆年後再發監執行。

法界也說，依「入出國及移民法」第6條第1項第1款規定，經判處有期徒刑以上之刑確定，尚未執行或執行未畢，移民署應禁止其出國。因夏男今天被判刑1年6月確定，依法移民署需啟動對他限制出境、出海。

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