為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    5億高中生案夏男預計年後發監 中檢：是否啟動防逃機制要再研究

    5億高中生案，夏男（中）判刑1年6月定讞，是否啟動防逃機制？台中地檢署表示要再研究。（資料照）

    5億高中生案，夏男（中）判刑1年6月定讞，是否啟動防逃機制？台中地檢署表示要再研究。（資料照）

    2025/01/23 12:46

    〔記者陳建志／台中報導〕5億高中生案，夏男涉嫌偽造文書上訴二審，台中高分院今天駁回，維持一審1年6月判刑，夏男確定要入監服刑，因刑度不高，是否啟動防逃機制？台中地檢署今天表示，將要再研究，強調若不符合重大案件，依一般案件程序處理，預計將會在收到案卷後1個月入獄，因此比較可能是過年後發監執行。

    台中賴姓高中生和夏姓男子前年5月登記結婚後，當天賴生卻墜樓喪命，夏男被認定沒有結婚真意，依偽造文書起訴，台中地院審理後，依偽造文書判刑1年6個月，夏男不服上訴二審，台中高分院開庭時，夏男多次落淚否認犯罪，對於外界質疑他是貪圖賴生龐大的遺產才會和他同性結婚，也當庭做出解釋，不過哀兵策略未見效，台中高分院今天判決駁回，維持一審1年6月判刑，全案定讞。

    因判刑1年6月夏男確定要坐牢，此案雖是社會矚目案件，不過刑度並不高，是否啟動防逃機制？台中地檢署今天表示，夏男是否符合防逃機制還要再研究，強調若不符合防逃機制，依一般案件的處理程序，檢察官在收到案卷後分案，並發傳票通知，約在1個月內會發監執行，因過年前上班日只剩今天和明天，若不符合重大案件，會在農曆年後再發監執行。

    法界也說，依「入出國及移民法」第6條第1項第1款規定，經判處有期徒刑以上之刑確定，尚未執行或執行未畢，移民署應禁止其出國。因夏男今天被判刑1年6月確定，依法移民署需啟動對他限制出境、出海。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播