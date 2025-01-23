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    離家31年春節前團聚 女淚擁母：為什麼沒來找我？

    4歲的小忻因母親拋家離去，悄記住址盼重逢。31年後，她憑童年記憶報案，警方經兩週調查，終在嘉義找到母親，母女相擁淚灑春節。（民眾提供）

    4歲的小忻因母親拋家離去，悄記住址盼重逢。31年後，她憑童年記憶報案，警方經兩週調查，終在嘉義找到母親，母女相擁淚灑春節。（民眾提供）

    2025/01/23 14:25

    〔記者王捷／台南報導〕35歲的小忻，4歲時父母離婚與母親分開，只能偷聽大人講話，記下忻媽的住處，如今她也當了媽媽，2年來卻找不到母親，直到南市警五分局介入在春節見到忻媽。小忻邊哭邊問，這麼多年，為什麼不找她？但忻媽說，當時沒辦法回家，現在人生終於沒有遺憾，母女倆淚擁，解開31年的疑問。

    據了解，因經濟問題，小忻父母離婚，而忻爸非常堅持忻媽不能回來看小孩，家裡沒有任何一張母親的照片、沒有任何忻母的物品，她只能悄悄將母親的住址記在心裡，深怕自己有天會完全失去與母親相關的記憶。

    忻爸在世時，小忻始終不敢表露尋母的念頭，稍微長大後，也曾偷偷去忻媽可能的住處找人，但總是撲空、留著眼淚離開。直到忻爸過世，丈夫鼓勵她「人生不要留下遺憾」，小忻決定踏上尋母之路，她翻出以前記下的筆記，詢問公部門，但都沒有下文。

    朋友拿報導給小忻看，推薦她去警五分局報案試試看，因為防治組有位「尋人高手」，巡佐鄭嘉德找人很用心。但鄭巡佐也是處處碰壁，他從小忻提供的有限線索著手，推斷嘉義市可能是關鍵地點，根據戶政和其他公部門的資料進行分析，鎖定了三處可能的地址，但是抵達這些地點後，線索都斷了。

    忻媽沒有電話、手機，鄭嘉德只能實地走訪。追查到一間位於嘉義的製紙工廠時，終於出現轉機，保全在看到忻媽的照片後，辨識出這正是工廠的一名外包員工。耗費2個星期，鄭嘉德才見到忻媽。

    母女重逢的那天，小忻在丈夫的陪同下，到忻媽家附近的公園見面，31年的離散，小忻與母親一開始有點尷尬，最後兩人眼淚不自覺滑落。忻媽說不是不要小忻，而是忻爸不讓她回去，自己出來生活也很辛苦，但她很堅持沒有再另組家庭，希望有天能與小忻重逢。

    鄭嘉德巡佐用短短兩週時間，終於促成這段破碎親情的重逢。他說，協尋案件中最令人感動的，莫過於看到分隔多年的親人團聚。能在春節前夕完成這樣的任務，讓這家人能圓滿團聚，對我而言也是一份最大的成就。

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