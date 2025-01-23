彰化3歲男童玩車窗遭暴打 父親坦承情緒失控

彰化3歲男童玩壞車窗遭父暴打，父親坦承情緒失控。（圖由民眾提供）

2025/01/23 13:47

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣和美鎮昨天（22日）傳出幼兒遭父親暴打事件，在警方與社會處合作下，立即找到動手打人的父親，這位父親坦承是情緒失控，原本要接小孩出去玩，一再提醒不要玩車窗會危險，3歲兒子還是說不聽，才會邊罵邊動手，也願意接受社會處裁處去上親子教育。

社會處表示，昨天聯絡3歲男童的同住家人，才知道爸爸開車帶著小孩去玩了，男童平日與父母、外公同住，上面還有姊姊，平時都由父親負責接送孩子上學與放學。昨天因為幼兒園開始放假了，父親到校去接小孩，然後準備就要出門去玩。

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社會處指出，這位父親當時載著女兒與3歲兒子，兒子坐在左後方的安全座椅上，由於車子的車窗原本就有故障，父親一再提醒孩子不要玩車窗，但兒子還是調皮去玩，父親擔心兒子的手會伸出車外，才會氣到下車，邊拉車窗邊罵人，然後又出手打身體，引來兒子的哭鬧。

社會處強調，經與男童的家人訪查之後，確認男童的家庭生活正常，父親平日並不會打小孩，男童也無外傷，但有要求家人帶去醫院做檢查，針對父親的不當管教，將裁處親子教育。這位父親坦承是一時情緒失控，事後還是依原計畫帶孩子去玩，社會處未來仍會持續進行追蹤。

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彰化3歲男童玩壞車窗遭父暴打，父親坦承情緒失控。（圖由民眾提供）

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