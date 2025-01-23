竹市上月詐騙案超過400件財損逾3億 警局結合寫春聯拚防詐

新竹市警察局於現場辦理有獎徵答，以春聯冰箱貼作為獎品，希望讓民眾將反詐意識融於生活中。（記者蔡彰盛攝）

2025/01/23 13:17

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕竹市上月詐騙案受理400餘件，財損金額高達3億餘元，是近4個月來新高。新竹市警局分析前三名詐騙手法，分別是「假網拍」、「假投資」及「解除分期付款」。為了加強宣導全民防詐騙並提高長者識詐的警覺性，新竹市警察局特別在農曆春節前，與新竹農產運銷股份有限公司合作，在新竹果菜市場辦理「新春起手式 連年好運聯」活動，邀請黃春燕、林菘義、黃炳文、熊倩玉、陳貞惠等多位書法名家現場揮毫寫春聯，也請插畫家創作20款插畫作品，將反詐騙與春聯作結合，創意獨特的文案更讓人會心一笑。

迎接嶄新的一年，貼春聯是家家戶戶不可或缺的傳統習俗。竹市警特別邀請多位書法名家現場揮毫「反詐」春聯，另外為加深反詐宣導面，也以越南語書寫2種春聯，第一個是「反詐過好年，反奴迎新春」；第二個是「輕信飆股痛失財，貪圖高薪恐成豬」，以近來詐欺集團擴及海外，年輕人遭誘出國從事詐欺或擔任提款車手，淪為豬仔成為國際人口販運被害人為主題，讓民眾引以為戒。活動現場氣氛熱絡，參與民眾在寓教於樂的氛圍中提升防詐意識。

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詐騙集團無所不在，手法狡猾多變，常常利用民眾的善良和心急來設下種種陷阱，經過警政署165打詐儀錶板統計，竹市上月詐騙案就受理400餘件，財損金額高達3億餘元，是近4個月來新高。經分析前三名詐騙手法，分別是「假網拍」、「假投資」及「解除分期付款」。新竹市警察局也於現場辦理有獎徵答，以春聯冰箱貼作為獎品，希望讓民眾將反詐意識融於生活中，提高反詐警覺。現場另有設置版畫自製區，民眾可以自行挑選圖樣製作版畫春聯。

警察局長許頌嘉表示，詐騙手法推陳出新，讓人防不勝防，許多詐騙集團看準年節將至，就利用各種詐騙手法騙取民眾錢財，呼籲市民「1」旦遇到詐騙、「6」神「5」主，就撥165，警方都會給予協助及說明。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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