5億高中生案夏男判刑確定 二審法官痛批圖謀財產、惡性甚高

二審抨擊夏朝源（圖中），圖謀賴生名下龐大財產而假結婚，主觀惡性甚高，法治觀念極度偏差。（記者張瑞楨攝）

2025/01/23 12:53

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中地檢署起訴指控，擔任代書助理的夏朝源，為圖謀龐大房地產，與擁有5億元房地產身價的賴姓高中生，於2023年5月4日同性假結婚，賴生於結婚後1個多小時後墜樓死亡，中檢依使公務員登載不實罪起訴夏男，此案今天（23日）由高等法院台中分院駁回夏男上訴，維持一審1年6月判刑確定，二審法官並痛批夏男，主觀惡性甚高，法治觀念極度偏差，假結婚動機，是圖謀賴生名下龐大的財產利益，嚴重侵害及濫用民法所建立的婚姻登記制度，犯罪情節重大，據此駁回夏男上訴。

此案由台中高分院審判長法官吳進發，陪席法官尚安雅，受命法官許冰芬審理判決，高等法院台中分院於今天中午發布判決理由如下：

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針對案情部分，二審指出，夏男明知自己沒有與賴生結婚的真意，竟於2023年5月4日上午6時許，攜帶事先繕打完成的同性結婚書約與戶口名簿，以欲與賴生討論名下不動產財產的規劃等理由，邀約賴生外出商談，伺機向賴生提議，如果二人形式上辦理結婚登記，可防止賴生的阿嬤（賴生生父的配偶）爭奪財產。

賴生雖無與夏男結婚之意，但遇到生父（名義上的阿公）甫過世、獨自面對家族爭產糾紛，內心徬徨無助，因極度信賴夏男，未及深思熟慮，即輕信夏男，基於欲保有生父所贈與的鉅額不動產之心，遂同意與夏男假結婚，夏男臨時在超商與北屯區戶政事務所，隨機覓得不知情的兩名路人當證人。

針對駁回夏男上訴部分，二審強調，一審綜合全案證據資料，認為夏男罪證明確，並審酌夏男明知賴生甫年滿18歲、高中尚未畢業，適逢生父甫過世，即面臨家族爭產糾紛、內心徬徨無助，賴生的母親又沒有能力協助處理不動產，夏男認為有機可乘，為藉機牟取賴生名下鉅額不動產，與賴生辦理假結婚，足生損害於戶政機關對於戶籍登記管理的正確性。

二審強調，夏男利用賴生年紀尚輕、涉世未深、亟欲解決家族爭產問題，並對夏男極為信賴之人性弱點，以話術邀賴生假結婚，於本案居於主導地位，主觀惡性甚高，法治觀念極度偏差，假結婚的行為，背後牽涉賴生名下龐大財產利益，犯罪手段明顯悖離一般人民的道德感情，並嚴重侵害及濫用民法所建立的婚姻登記制度，犯罪情節重大，所生損害甚鉅等一切情狀，一審量處有期徒刑1年6月均無不當，夏男上訴無理由，應予以駁回，全案確定。

二審與一審都認定，夏男與賴生假結婚，是圖謀賴生名下龐大財產，圖為兩人騎機車去結婚畫面。（台中地檢署提供）

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