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    春節連續假期 竹市警方全力疏導交通

    春節連續假期，竹市警方全力疏導交通。（記者蔡彰盛攝）

    春節連續假期，竹市警方全力疏導交通。（記者蔡彰盛攝）

    2025/01/23 12:54

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市警察局針對春節連續假期（1月25日到2月2日）的交通維護工作，採機動性、即時性的彈性交通疏導方式，並在重要的交通樞紐及易肇事路段，加強維持行車順暢，預防交通事故，以有效疏導交通，提升為民服務效能，讓民眾交通平安順暢，歡度春節假期。

    因應農曆春節連續假期期間，民眾外出採購年貨及返鄉過年人潮，竹市警自25日（星期六）起至2月2日（星期日）止為期9天，將加強春節連續假期交通疏導，對於旅運場站、觀光景點、各大市場、百貨公司、年貨大街等人/車潮易聚集處所，加強交通疏導指揮，並依車流運行狀況機動調整號誌秒差，確實保持「路口淨空」及加強取締違規停車。

    另外春節連續假期期間，竹市國道1、3號各交流道均未實施高乘載管制，警方將著重於交流道周邊及西濱公路交通疏導，並運用路口監視系統實施「E視訊巡邏」彈性交通管理方式，一旦發現驟增車流，將立即派員前往疏處並管制，並另有專人與警察廣播電台連線，指導用路人使用替代道路或改道行駛。

    竹市警局長許頌嘉提醒駕駛人，駛近行人穿越道或交岔路口，務必停讓行人，以免造成交通事故；另呼籲行人，穿越道路應行走行人穿越道，千萬不可低頭滑手機，以免發生危險；另外年節期間，家庭團聚難免喝上幾杯，應該要有「酒駕零容忍，酒後不開車」的觀念，除了在飲酒後，養成「代客叫車」或「指定駕駛」的習慣，也要注意喝酒隔日的宿醉，同樣可能造成酒測值超標，務必要充分休息，避免影響駕駛時的判斷力與反應能力，春節期間法律沒有假期，取締酒後駕車在春節期間仍是執法重點。

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