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    首頁　>　社會

    學童被拍頭、在走廊罰寫！嘉市國小挨告「侵害人格權」判國賠

    老師拍打學童頭部，學童午休時間獨自在走廊罰寫，家長提告學校請求國家賠償。嘉義地方法院一審判決，學校應賠5萬元，可上訴。圖為嘉義地方法院。（資料照）

    老師拍打學童頭部，學童午休時間獨自在走廊罰寫，家長提告學校請求國家賠償。嘉義地方法院一審判決，學校應賠5萬元，可上訴。圖為嘉義地方法院。（資料照）

    2025/01/23 12:55

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市某國小學童的家長控訴老師不當管教，不僅當同學的面拍打學童頭部，學童未能完成作業及訂正，還安排午休時間將桌椅搬到走廊，讓學童獨自在走廊罰寫等，侵害學童人格權，提告學校請求國家賠償。嘉義地方法院一審判決，學校應賠5萬元，可上訴。

    該間國小校長回應，待收到判決書將與律師研議是否上訴；該生已經轉學，會持續對校內教師、學生宣導正向管教、防制校園霸凌等觀念。

    提告家長說，孩子因此事件身心及學習狀況都受影響，感謝司法給他們一個交代，不會再上訴，如判決確定，會將賠償金額捐贈社福團體。

    判決書指出，案童上課時因不夠專注，遭老師用手拍頭部至少1次，用手拍手臂至少2次，雖能達到學生專注目的，但有其他侵害較少手段同樣能達到目的，且有其他同學目睹，已侵害學童人格權；學童午休被罰在走廊寫作業，走廊為沒有牆面、窗戶的室外空間，難避寒署，次數又不少、反覆實施標記性管教，讓不特定人對學童投以異樣眼光，應有其他手段能避免學童遭標籤化及傷及自尊心。老師手段違反平等、比例及合理原則，屬不當管教，侵害學童人格權。

    家長另主張，該師曾在Line上稱「你們應該帶學童去看心理醫生」；學童午餐未吃蔬菜等附餐前不能吃主菜魚排，又未先留魚排，導致魚排被其他同學吃完；學童未著學校冬季長褲，老師稱「你沒辦法遵守這裡的校規，就轉到你可以遵守校規的學校去」等行為。

    然法院判決認為，老師Line訊息無對學童造成人格權侵害，要求學童在未吃完蔬菜等附餐前，不得拿魚排，對學童造成權益損失輕微、未達侵害人格權程度；學童未穿冬季長褲，老師僅以口頭糾正，沒處罰，是合理的管教措施。審酌學童身分、經濟能力、侵害情狀、遭權力侵害次數非單一，國小為國民教育專責學校，所屬教師未能專業施教保障學童權益等情狀，判決學校應付學童5萬元精神慰撫金。

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