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    中國籍船長東非公海下令槍殺4落水海盜 判刑26年定讞

    中國籍船長汪峰裕下令槍殺4落水海盜，更三審去年11月判處26年徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。（資料照）

    中國籍船長汪峰裕下令槍殺4落水海盜，更三審去年11月判處26年徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。（資料照）

    2025/01/23 11:24

    〔記者張文川／台北報導〕中國籍船長汪峰裕，14年前指揮駕駛高雄市籍遠洋漁船「屏新101號」，至東非海域作業，遇一艘疑為海盜的木船被撞翻覆，4人落水，汪見狀未予施救，反而命令船上的武裝保全槍殺4名海盜。汪返台後受審，歷審先後依殺人等罪各處汪男7年至26年不等徒刑，高等法院高雄分院更三審去年11月判處26年徒刑；最高法院駁回汪上訴，全案定讞。

    判決指出，汪男於2011年6月至2014年6月止，擔任高雄市籍「屏新101號」遠洋漁船大副兼代理船長。

    2012年9月29日中午，該船駛經印度洋非洲東岸索馬利亞附近海域作業，有木造的疑似海盜船遭附近漁船撞翻，汪男見狀下令外籍武裝保全開槍射殺落水載浮載沉的4人。

    2020年8月22日，汪男搭乘「印度之星」號漁船駛至高雄港落網，一、二審均將汪男判刑26年，經最高法院撤銷後，更一審認為他只下令殺1人，從輕量刑13年，更二審改認定他是基於確保自身、船員及漁獲安全而痛下殺手，動機與一般出於恩怨情仇、財務而殺人者不同，雖認定他指揮槍殺4人，但從輕改判7年。

    最高法院再次撤銷發回，高雄高分院更三審去年11月宣判，認定汪男身為遠洋漁船代理船長，見4人搭乘之小船遭他船撞擊翻覆落海，在海面上掙扎求生，顯已喪失自救能力，卻下令武裝保全一一搜索擊斃4人，致先後身中數槍而葬身海底，所為蔑視他人生命價值。

    考量汪男犯後否認全部犯行，飾詞圖卸，沒何悔意，但念他主觀認定4人均是海盜，基於長年從事海上活動，對海盜惡行之恐懼，而下令加以射殺的犯罪動機等，依殺人、槍砲等罪將汪併處26年徒刑。最高法院認定無違誤，駁回上訴，全案定讞。

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