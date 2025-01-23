狠心重摔親生兒致死還出遊泡湯！宜蘭虐嬰父母被收押

涉嫌虐死親生兒的吳姓爸爸被檢警帶回偵辦。（記者江志雄攝，資料照）

2025/01/23 11:15

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭市3個月大男嬰疑遭父母長期虐待，不僅被摑巴掌多次，頭還遭重擊地板，本月5日再次被重摔後，弱小身軀終究抵不住滿身傷，失去呼吸心跳，狠心父母7日還到礁溪曬恩愛泡湯，絲毫不顧骨肉傷勢，21日男嬰傷重不治，檢方相驗遺體，初判死因為顱內出血，訊後依涉犯傷害致死、妨害幼童致死罪聲押2人獲准。

宜蘭市22歲吳男與33歲朱姓妻子育有2子，2歲多長子去年疑受虐，被宜蘭縣社會處列為高風險家庭，男童被強制安置；吳妻去年9月產下次子，但男嬰出生後，夫妻倆常因情緒控管不佳遷怒孩子，不顧男嬰身體發育未全，疑似短時間內多次毆打凌虐。

請繼續往下閱讀...

據了解，狠心吳母常因兒子哭鬧不休，多次徒手毆打男嬰臉頰及額頭，還用包巾包裹後，將寶寶拋到床上，導致頭頸部受到劇烈搖晃，有次更失控直接出手抓男嬰頭撞擊地板，5日出事當天，吳父下午見寶寶吵鬧，將兒子大力摔向床上。

3月大男嬰經不起長期受虐，5日下午被重摔後，身體癱軟失去呼吸心跳，父母見狀緊急送醫，因傷重當晚轉診台北榮總，經半個月搶救仍不治，21日因頭部受創造成多重器官衰竭，加上腦出血、水腫死亡，檢方22日相驗遺體。

檢方相驗後，認為男嬰顱內出血是致命傷，今天將解剖遺體釐清，並懷疑父母有不當對待，訊後因涉嫌重大且有隱瞞犯行、串證逃亡之虞，22日晚間8點10分向宜蘭地院聲請羈押。

吳姓夫婦晚間9點20分抵達地院，10點10分法院召開羈押庭、10點38分結束，法官認為2人犯罪嫌疑重大有串供逃亡之虞，均准押禁見。

自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服，務將可盡快救援在生命危機中的兒童。

宜蘭市3個月大男嬰疑遭父母長期虐待，不僅被摑巴掌多次，頭還遭重擊地板，本月5日再次被重摔後，失去呼吸心跳，狠心父母7日還到礁溪曬恩愛泡湯，絲毫不顧骨肉傷勢。（圖擷取自吳母臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法