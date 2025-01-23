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    滑男友手機整理交往5年照片 女驚見被偷拍愛情動作片

    阿明（化名）偷拍女友性愛影片被法官判刑1年8月。（情境照）

    阿明（化名）偷拍女友性愛影片被法官判刑1年8月。（情境照）

    2025/01/23 10:19

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕阿嬌（化名）和男友阿明（化名）交往5年，兩人留下許多甜蜜的回憶，阿嬌趁男友睡覺時，拿他的手機整理5年來在一起時的照片，驚見自己竟被阿明偷拍洗完澡沒穿衣服、睡覺時露點，甚至兩人嘿咻時遭側錄的性愛影片，阿嬌氣得報警，阿明被法官依妨害秘密罪判刑1年8月，得易科罰金。

    判決指出，2023年6月23日凌晨4點多，阿嬌睡不著醒來，她看著枕邊人阿明，想說不要吵醒他，默默的拿起阿明的手機，利用這點時間整理、順便回憶兩人交往時留下的點點滴滴；阿嬌打開手機，邊滑照片、影片邊回憶起影中人事物時，突然發現自己於2018年11月18日第一次到阿明家留宿過夜時，竟被阿明拍下她穿著內褲睡覺的照片。

    阿嬌愈滑愈心驚，發現阿明交往這幾年，不但偷拍她洗完澡全裸走出浴室的照片，甚至兩人嘿咻時，也被阿明偷錄偷拍，阿明還把這些照片、影片上傳到網路雲端硬碟保留；阿嬌看到這些影像後搖醒阿明，質問他為何偷拍還上傳備份，阿明向阿嬌道歉，並承諾會全部刪除，但阿嬌不原諒也不相信阿明，她擔心不雅照外流，轉而向警方求助。

    高雄地方法院審理時，阿明坦承犯行，法官認為他無視法律對他人隱私權的保護，為滿足個人私慾，用手機竊錄女友非公開活動、身體隱私部位，及攝錄性影像，嚴重侵害女友個人隱私，造成女友難堪、羞憤暨害怕，因此依竊錄他人非公開活動及身體隱私部位、無故攝錄他人性影像共10罪，判他徒刑1年8月，得易科罰金，可上訴。

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