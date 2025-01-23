男子購安毒送到立法院陳情 違反毒品危害防制條例被起訴

台北地檢署今日偵結，認定李男違反毒品危害防制條例，將他起訴。（記者吳昇儒攝）

2025/01/23 10:19

〔記者吳昇儒／台北報導〕桃園一名李姓男子疑因不滿毒品氾濫，竟在去年11月間，購買安非他命後，放進牛皮紙袋送到立法院中興大樓，向櫃檯人員表示要交給民眾黨立委黃國昌，櫃檯人員直接將牛皮紙袋交給黃的助理。蕭姓助理打開一看驚見是安非他命，趕緊通報警方到場協助。台北地檢署今日偵結，認定李男違反毒品危害防制條例，將他起訴。

檢警調查，李男去年在桃園購得第二級毒品甲基安非他命（淨重0.3540公克）後，將安毒放進牛皮紙袋內，同年11月25日下午前往立法院中興大樓，向櫃檯人員表示，要向立委黃國昌陳情，並將紙袋交給櫃檯人員。

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櫃檯人員直接將紙袋轉交給黃的蕭姓助理，沒想到助理拆封後，發現紙袋內有包不明粉末，疑為毒品，趕緊通知警方到場。

警方採驗後，確認該包白色粉末為二級毒品安非他命，隨即循線約談李男到案說明。

李男到案後，坦承有買毒品向立委陳情，但沒有恐嚇黃、或塞毒誣陷黃的情事，並仔細交代購買上游及交易方式，供警追查。

檢察官偵訊後認定，李男涉犯毒品危害防制條例，今依法將他起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

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