台中女子暗夜墜樓倒臥車道旁 傷重不治
墜樓女子被發現倒臥車道旁人行道上，傷重不治。（民眾提供）
〔記者許國楨／台中報導〕台中市北區一處集合式住宅，今天凌晨1時許傳出巨響，一名48歲女子不明原因自高樓墜下，倒臥在車道旁的人行道上，當場傷重不治，經確認死者是該大樓的承租戶，丈夫則住在新竹，兩人並未同住，家屬則透露，死者最近情緒不太穩定。
警方同時間現場勘察，發現除19樓陽台落地窗為開啟狀態外，屋內無翻搜及打鬥情形，未發現其他入侵跡象，目前已報請檢方相驗，釐清確切死因。
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墜樓女子被發現倒臥車道旁人行道上，傷重不治。（民眾提供）
〔記者許國楨／台中報導〕台中市北區一處集合式住宅，今天凌晨1時許傳出巨響，一名48歲女子不明原因自高樓墜下，倒臥在車道旁的人行道上，當場傷重不治，經確認死者是該大樓的承租戶，丈夫則住在新竹，兩人並未同住，家屬則透露，死者最近情緒不太穩定。
警方同時間現場勘察，發現除19樓陽台落地窗為開啟狀態外，屋內無翻搜及打鬥情形，未發現其他入侵跡象，目前已報請檢方相驗，釐清確切死因。
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