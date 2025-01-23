彰化透天厝惡火2死2重傷1輕傷 父子不治

彰化縣消防人員漏夜搶救透天厝民宅火警，火勢很快撲減，仍造成2死2重傷。（消防局提供）

2025/01/23 09:53

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化市全福街一棟透天厝民宅今天清晨失火，一家五口受困，彰化縣消防局獲報後立即趕往搶救，現場濃煙瀰漫，其中2名大人、2名小孩送醫時已無呼吸心跳（OHCA），最小的是7個月大的女嬰，經搶救仍釀成2死2重傷1輕傷的悲劇，屋主阿嬤的女婿與3歲外孫送醫不治，初步調查，起火點疑似在1樓，但確實起火原因仍待調查。

警方調查，這棟4樓透天厝住著一家三代，屋主阿嬤與兒子、女兒、女婿及2名外孫同住，阿嬤正好在日本旅遊逃過一劫，但她的女婿與3歲外孫子送醫不治，女兒與7個月大的外孫女目前仍在加護病房搶救，昏迷指數3，兒子受嗆傷、治療後無大礙。這場深夜大火已奪走2條人命，造成2死2重傷1輕傷。

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消防局在清晨4時41分接獲報案，指稱彰化市全福街一處民宅起火，立即派遣15輛消防車、6輛救護車及46名消防人員前往，現場火勢疑似從一樓竄起，濃煙迅速蔓延。消防人員到場時，先向鄰居確認屋內有5人受困，隨即展開救援。

消防隊員首先在4樓救出32歲的徐姓男子，當時他意識清楚，未送醫，他表示2樓後方還有34歲的姊姊、28歲的姊夫以及3歲兒子、7個月大女兒受困。消防人員隨後在2樓發現4人均因濃煙昏迷，立刻進行CPR後送醫，皆為OHCA。

據了解，屋主是國小台語代課老師，人在日本，幸運逃過一劫，受傷者分別為32歲兒子徐先生、34歲女兒徐小姐，28歲女婿鐘先生，以及3歲與7個月的外孫，火勢在4時55分控制，5時23分撲滅，詳細起火原因仍由消防局進一步調查。

彰化市1棟透天厝今天凌晨發生火警，救出受困5人，搶救後仍造成2死2重傷的悲劇。（消防局提供）

惡火燒毀彰化市一棟透天厝，奪走2條性命。（消防局提供）

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