小港醫院病患不爽提早出院 拿菜刀追砍醫師

吳姓男子不滿小港醫院通知他出院，竟拿菜刀攻擊醫護人員被檢方起訴。（資料照）

2025/01/23 09:40

〔記者黃佳琳／高雄報導〕吳姓男子生病到小港醫院治療，醫院安排他住院，但吳男認為自己的病還沒好，醫院卻叫他辦理出院，吳男不爽，拿菜刀到護理站找醫師理論，醫護人員見狀躲進準備室，吳拿菜刀揮砍大門，警方獲報後將吳男帶回偵辦，雄檢偵結後依違反醫療法將他起訴，並建請法院從重量刑。

檢方指出，2023年11月，吳姓男子住院治療後，突然接到醫院通知他出院的訊息，吳男認為醫師沒有醫德，沒把他治好就讓他出院，隔天深夜11點多，拿著一把菜刀跑到護理站，準備找醫師理論；值班的醫護人員見狀，趕緊躲到準備室裡，並通知院內保全前來協助，吳男見醫護都躲起來，不肯跟他溝通，於是把氣發在準備室大門，拿菜刀猛力揮砍。

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保全和警方到場後將吳男制伏帶回偵辦，檢方偵查時，吳男坦承拿菜刀恐嚇醫護人員，但辯稱自己沒有傷人意圖；醫護人員認為吳男拿菜刀攻擊行為已涉及殺人未遂罪，檢方傳喚當時處理的保全員作證時，保全員表示，他沒有聽到吳男要找人單挑的話，當時吳很激動，看到人靠近就拿刀追著跑，但沒有人受傷，只是嘴巴一直碎念「保全來也沒有用」、「不會怕你們」這類的話。

檢方認為，吳男主要是拿刀作勢對他人攻擊、破壞門鎖的恐嚇行為，沒有證據證明他有殺人犯意，因此偵結後依妨害醫療罪將他起訴，並建請法院從重量刑。

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