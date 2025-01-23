基隆市12月打詐儀表板出爐 仁愛區案發率最多、安樂區財損數最高

基隆市警察局長林信雄呼籲民眾要記得一聽二掛三查證口訣，以免被騙。（記者吳昇儒攝）

2025/01/23 09:28

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市警察局昨日上午發布12月份打詐儀表板統計數據，結果顯示，11月份案發率及財損數最高的七堵區，目前已有顯著下降情形；12月份詐騙案案發率最高的地區，則為仁愛區，財損數最高的地點則為安樂區。基隆市警察局長林信雄也呼籲，民眾一定要記得一聽二掛三查證口訣，聽到感覺有疑慮的時候，就要馬上掛掉電話，並向165查證。

林信雄指出，基隆市12月份的財損數及案發率略有上升，主要是因為網路購物詐騙案件增多，但假投資詐騙模式，仍是名列詐騙案類榜首，約佔總財損數86%。也呼籲民眾只要是要把錢匯出去的投資，都千萬要小心。

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一名被詐民眾A先生也於發布會上，分享自身上當受騙的經驗。A先生說，自己因需錢孔急，在臉書上有看到投資訊息，便加對方的LINE詢問，首先投入幾千元嘗試，帳面上果然增加到數萬元；但因為仍無法達到自己的資金需求，再次匯出2萬元投資；結果對方就慫恿自己，乾脆一次投入20萬元，翻倍也較快，所幸抵達銀行要匯款時，被行員發現異狀，通知警方到場，攔阻詐騙。但先前投入的現金就付諸流水，也要不回來，訊息都被對方封鎖，不讀不回。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

12月份詐騙案案發率最高的地區為仁愛區，財損數最高的地點則為安樂區。（記者吳昇儒攝）

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