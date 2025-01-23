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    獨家》「免費泰國遊」慘遭囚30天 婦人付贖獲釋還被丟包

    王元照說，該名阿姐被拘禁快一個月又被丟包，境遇比A婦還慘。（王元照提供）

    王元照說，該名阿姐被拘禁快一個月又被丟包，境遇比A婦還慘。（王元照提供）

    2025/01/23 06:12

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    〔記者許國楨／台中報導〕本報近日獨家報導8名國人「免費泰國遊」，卻整團被賣掉騙到緬甸詐騙園區，除A婦現身泣訴任人宰割，付贖40萬才獲釋的18天驚魂實錄，22日另名同團阿姐也透露，她比該名婦人更慘，除被拘禁長達30天，好不容易多付贖獲釋竟又被丟包，宛如跨國綁架，簡直就是「行走的新台幣」。

    東南亞詐騙園區誘騙國人前往事件層出不窮，但近期傳出鎖定接收資訊相對封閉，且較無自救能力的中老年人，以招待旅遊為誘餌，招攬到泰國後送緬甸拘禁，只要沒有詐騙能力產值，即軟硬兼施要求付贖金，有被害人因此請家人透過各種管道付清贖金才獲釋逃回台灣，形同跨國擄人勒贖。

    過程中居間協助的專業魔術師王元照指出，8名國人去年底在機場集合後搭機前往泰國，抵達曼谷機場隨即被送往緬甸，其中3名年紀較長婦人直接被要求付贖放人，當中一名付清贖金才逃回台灣的A婦，現身泣訴任人宰割，擔憂性命不保的18天驚魂實錄，希望別再有其他國人受害。

    而另名也獲釋的阿姐透過王元照轉述，去年12月3日晚間到達桃園機場時，與不認識的A婦一樣，原以為是免費招待又能賺外快的出遊，就在聽從「方便聯繫」指示，統一下載「飛機」通訊軟體Telegram，拍攝個人護照連同機票等基本資料傳給對方後變調。

    班機凌晨抵達曼谷，8個人被兩台轎車載走，途中3度更換車輛，多處崗哨還有士兵查驗護照，「因是非法入境要繞遠路」，負責接送的人如此塘塞，數小時後越過泰緬交界到達緬甸苗瓦迪，竟有荷槍實彈士兵把他們帶到吉普車上，當下她心裡雖感覺不對勁，但已上賊船只得聽天由命，回過神來已身處設有上鎖鐵門的4樓房舍裡拘禁。

    「我們只是要錢。」接著士兵直接告訴她及另兩名婦人要求60萬元贖金，還透露「一個人成本就要30萬」，還會要求按照設定說詞向家人籌錢，「最快籌到40萬台幣可以先獲釋」，更是不時言詞恐嚇不籌錢會被活埋、餵毒、送去賣血或當清潔工，且詐團為躲避追查，三度更換拘禁地點時，途中曾經過醫院，讓她驚恐地以為要被割器官。

    王元照說，A婦家人很快籌到40萬得以最早脫離魔爪，在12月20日返台，但該名阿姐就沒這麼幸運，其家人唯恐又是詐騙集團手法，財去人依舊不平安，經多方查證，透過他連絡上A婦才確認，但此時已非40萬元價碼，最後付贖65萬才在今年元旦獲釋，未料詐團將阿姐送到泰國時竟直接丟包，連機票錢也沒給。

    阿姐無助的走在偏僻路上，好不容易攔到當地好心人的車子搭載，向泰國警方求助，再經由台灣駐泰相關單位協助，得以在元月2日返台，被拘禁快1個月又被丟包，境遇比A婦還慘，令人不堪回首。

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